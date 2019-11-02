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Erzurum beyaza büründü

Erzurum’a mevsimin ilk karı yağdı

Erzurum beyaza büründü

Erzurum’a mevsimin ilk karı yağdı

02 Kasım 2019 Cumartesi 00:00
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Erzurum beyaza büründü

ERZURUM (DHA) 

Erzurum'da yağan mevsimin ilk karı, kent merkezini beyaza bürüdü. 

Erzurum'da gece yarısı başlayan kar yağışı, günün ilk ışıklarına kadar sürdü. Kar kalınlığı, şehir merkezinde 5 santimi geçerken, yüksek kesimlerde 20 santime ulaştı.  Sabah güne karla uyanan vatandaşlar, büyük şaşkınlık yaşadı. Kış lastiği takmayan sürücüler ise trafikte güçlük çekti. 

Ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizleyen vatandaşlar, bu yıl kışın erken geldiğini söyledi.

ARDAHAN'DA GECE YAĞMUR SABAH KAR YAĞDI

Ardahan'da ise gece boyu etkili olan yağmur, sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Yağan karla birlikte şehrin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Erzincan'da beklenen kar yağışının cumartesi sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği bildirildi. Meteoroloji, vatandaşları uyararak, kar kalınlığının merkezde 1-4 santim, yüksek kesimlerde 5-20 santim civarında olmasının beklendiğini kaydetti.

DHA

Son Güncelleme: 02.11.2019 04:23
Anahtar Kelimeler:
KarErzurum
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