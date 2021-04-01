Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1416
ALTIN
450.835
DOLAR
8.1826
STERLİN
11.2253
EURO
9.6051
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyeleri İstihdam Edecek
Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyeleri...
Tescilli kültür varlıklarının kullandırılması hakkında duyuru
Tescilli kültür varlıklarının kullandırılması...
Avrasya Üniversitesi 230 öğretim üyesi alacak
Avrasya Üniversitesi 230 öğretim...
Çorum/Merkez'de emeklilere 438 adet konut satışa sunuluyor
Çorum/Merkez'de emeklilere 438 adet...
İcradan satılık fındık bahçesi
İcradan satılık fındık bahçesi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Eroğlu: Gelecek 100 yılı planlayacak hedefimiz var

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İklim Değişikliğinin Etkilerini Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu, komisyonun 3 ay sonra bir rapor hazırlayacağını belirterek "Güzel bir rapor hazırlayacağız. Büyük düşüneceğiz, 30, 40, 100 yıllık geleceği planlayacağımız bir hedefimiz var" dedi

01 Nisan 2021 Perşembe 14:38
2 Okunma
Eroğlu: Gelecek 100 yılı planlayacak hedefimiz var

ANKARA - Meclis Küresel İklim Değişikliğinin Etkilerini Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, komisyonun 3 aylık çalışma süresince izleyeceği yol haritasını DHA'ya anlattı. Eroğlu, komisyonun amacının küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi olduğunu belirtti. Eroğlu, Türkiye'nin yarı kurak iklim bölgesinde olduğunu belirterek kaynakların kullanımında çok dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Eroğlu, komisyonun çalışma süresinde alanında uzman bilim insanlarını dinleyeceğini belirterek, "Komisyonun Türkiye için çok faydalı olacağına inanıyorum. Türkiye yarı kurak iklim bölgesinde, küresel iklim değişikliklerinden en çok etkilenecek olan özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Bu bakımdan çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tedbirler almamız gerekiyor. Biz köylere kadar suyu getirdik. Her yerde su var. Sağlıklı suya erişilebilirlik yüzde 99,9. Dünyada en çok sağlıklı suya erişilebilen ülkelerden birisi Türkiye'dir. Bunu özellikle salgın sürecinde gördük. Çünkü biz büyük düşündük su konusunda" diye konuştu.

Eroğlu, suyu daha verimli kullanma, kuraklıkla mücadele ve dünyada küresel iklim değişikliğiyle ilgili yeni bir program başladığını belirterek, "Bir program dahilinde kamu kumu kuruluşları, üniversiteler, araştırmacı uzmanlar, STK’ları hepsini çağıracağız. Herkesi dinleyeceğiz. İşi bilenleri davet edeceğiz. Burası polemik yapılacak yer değil. İlmi ortaya koyacak herkese kapımız açık. Özellikle bu konuda çalışan bir heyet kurduk. 18 kişilik bir heyet bu iş ile daimi çalışacak. Güzel bir rapor hazırlayacağız. Büyük düşüneceğiz, 30, 40, 100 yıllık geleceği planlayacağımız bir hedefimiz var" değerlendirmesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İklim Değişikliğinin Etkilerini Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Hastalık azalsın, bir miktar Müslüman hacca gidebilsin"
"Hastalık azalsın, bir miktar Müslüman hacca gidebilsin"
"Ankara'nın 140 günlük suyu var"
"Ankara'nın 140 günlük suyu var"
Türkiye-Azerbaycan arasında 'kimlikle geçiş' dönemi başladı
Türkiye-Azerbaycan arasında 'kimlikle geçiş' dönemi başladı
Bingöllü gençler Çanakkale ruhunu yaşadı
Bingöllü gençler Çanakkale ruhunu yaşadı
Bakan Soylu: İçeride PKK'yı kıpırdayamaz hale getirdik
Bakan Soylu: İçeride PKK'yı kıpırdayamaz hale getirdik
Dr. Kop: Doğu Anadolu Fay Zonu şehir merkezine fazla uzak değil
Dr. Kop: Doğu Anadolu Fay Zonu şehir merkezine fazla uzak değil
Erzurum, Erzincan, Iğdır ve Ardahan 'kırmızı' oldu
Erzurum, Erzincan, Iğdır ve Ardahan 'kırmızı' oldu
Kırmızı kategorideki illerde hafta sonu kısıtlaması
Kırmızı kategorideki illerde hafta sonu kısıtlaması
Erdoğan: 2 bin kişiye istihdam sağlayacak
Erdoğan: 2 bin kişiye istihdam sağlayacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma