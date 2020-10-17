Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1193
ALTIN
484.321
DOLAR
7.8735
STERLİN
10.2444
EURO
9.2279
Soylu, Hakkari'de güvenlik toplantısına katıldı
Son Dakika
Soylu, Hakkari'de güvenlik toplantısına katıldı
Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: 5-3
Son Dakika
Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü:...
Ordu’da orman yangını
Son Dakika
Ordu’da orman yangını
Topuz, koronavirüse yakalandı
Son Dakika
Topuz, koronavirüse yakalandı
Rahmi Koç'la ilgili hastaneden açıklama
Son Dakika
Rahmi Koç'la ilgili hastaneden açıklama
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ermenistan'ın saldırısına Türkiye'den tepki

Ermenistan ordusu tarafından Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlenen füze saldırıları, Türkiye'de pek çok isim tarafından lanetlendi.

17 Ekim 2020 Cumartesi 09:36
32 Okunma
Ermenistan'ın saldırısına Türkiye'den tepki

Ermenistan tarafından Azerbaycan kentleri Gence ve Mingeçevir'e düzenlenen füze saldırılarında çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Gece saatlerinde gerçekleştirilen saldırıyı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesaplarından paylaştıkları mesajlarla lanetledi. Ermenistan'ın insanlık ve savaş suçu işlediğini kaydeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine gerçekleştirdiği saldırılarla savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan'ı şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum" paylaşımında bulundu.

'HUKUKSUZLUK VE KATLİAMLAR KARŞILIKSIZ KALMAYACAKTIR'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ermenistan, ilan edilen ateşkese rağmen savaş suçları işliyor. Hocalı'da yaptığı gibi kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden cinayet işliyor. Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır. Kim ne derse desin Türkiye sonuna kadar Azerbaycan’ın yanındadır" sözleriyle saldırıyı kınadı.

'BU ALÇAKLIĞI LANETLİYORUM'

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ermenistan'ı lanetlediği mesajında, "Ermenistan, terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiş, sivillere saldırarak yine insanlık suçu işlemiştir. Bu alçaklığı lanetliyorum. Daima Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikteyiz. Can Azerbaycan asla yalnız kalmayacak" ifadelerini kullandı.

'SAVAŞIN BİLE HUKUKUNDA OLMAYAN KATLİAM ŞEBEKESİ GİBİ DAVRANIYOR'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Can Azerbaycan'ın yanındayız. Ermenistan'ın katilce saldırılarını lanetliyoruz" dediği açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

"Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor. Acımasız katliamlar gerçekleştiriyor. Katiller ve destekçileri hukuku çiğniyor. Gence'ye yapılan saldırılar insanlık suçudur. Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir. Cumhurbaşkanımızın Azerbaycanlı kardeşlerimizin daima yanında olacağımıza dair iradesi ile 'tek millet iki devlet' olarak sonuna kadar Azerbaycanlı kardeşlerimizin hukukunu savunacağız." 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanErmenistanGenceSaldırıTürkiyeMingeçevir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Soylu, Hakkari'de güvenlik toplantısına katıldı
Soylu, Hakkari'de güvenlik toplantısına katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Sondaj Gemisi'nden müjdeyi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fatih Sondaj Gemisi'nden müjdeyi verdi
Bakan Karaismailoğlu: Elazığ Havalimanı'nın 2'nci pisti ve apronu 2021'de hizmete açılacak
Bakan Karaismailoğlu: Elazığ Havalimanı'nın 2'nci pisti ve apronu 2021'de hizmete açılacak
Türkiye ile Ukrayna arasında 'Askeri Çerçeve Anlaşması' imzalandı
Türkiye ile Ukrayna arasında 'Askeri Çerçeve Anlaşması' imzalandı
''1 ayda 107 terörist etkisiz hale getirildi''
''1 ayda 107 terörist etkisiz hale getirildi''
Eskişehirli esnaf, öğrencileri bekliyor
Eskişehirli esnaf, öğrencileri bekliyor
Kayseri'de Covid-19 aşısının gönüllü uygulaması başladı
Kayseri'de Covid-19 aşısının gönüllü uygulaması başladı
Manisa'dan 58 ülkeye yapay kemik ihracı
Manisa'dan 58 ülkeye yapay kemik ihracı
Sahte içkiden avukatın ölümü… 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Sahte içkiden avukatın ölümü… 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma