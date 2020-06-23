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Eritre'de 57 gün sonra serbest bırakılan 3 Türk denizci, Cibuti'ye ulaştı

Eritre'de, 57 gündür gözaltında olan Türk denizciler Selim Ekmekçioğlu (64), İbrahim Iğnak (63) ve Erman Lütfü Atamer'in (62) içinde bulunduğu katamaran tekne Cibuti Cumhuriyeti'ne ulaştı. 3 Türk denizcinin Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya ile çektirip, sosyal medyada paylaştıkları son fotoğraflarında sağlıklı oldukları görüldü.

23 Haziran 2020 Salı 15:19
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Eritre'de 57 gün sonra serbest bırakılan 3 Türk denizci, Cibuti'ye ulaştı

İZMİR - İzmirli denizci Selim Ekmekçioğlu, kendisine ait 13 metrelik 'Murat Reis' isimli katamaran teknesiyle İbrahim Iğnak ve Lütfi Erman Atamer ile birlikte dünya turuna çıktı. 22 Şubat'ta Malezya'dan dönüşe geçen üç denizci, izinli olarak girdikleri Eritre'nin Massawa limanında tekneye binen iki asker tarafından gözaltına alındı. Kendilerinden 57 gündür haber alınamayan üç denizciden sevindirici haber, 20 Haziran'da geldi. Mahsur kalan denizcilerden Selim Ekmekçioğlu, eşi Şeyda Ekmekçioğlu'nu arayarak diğer iki denizci arkadaşıyla birlikte serbest bırakıldığını söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Şeyda Ekmekçioğlu ile telefonda görüşerek denizcilerin Cibuti güzergahında olduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Özgürlüklerine kavuşan 3 Türk denizci, sağ salim Cibuti'ye ulaştı. 3 Türk denizcinin Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya ile çektirdikleri fotoğraflarını da sosyal medyadan paylaştı.

Denizcilerden İbrahim Iğnak'ın kızı Ceren Iğnak, "Cibuti Büyükelçimiz Levent Şahinkaya dün gece beni arayıp, "Baban ve arkadaşları sağ salim bize ulaştı. Tekneyi limanda güvenli bir yere çektirdik. Huzurla uyuyabilirsiniz' diyerek, bize haber verdi. Çok mutlu olduk ve çok sevindik. Başta Cibuti Büyükelçimiz Levent Şahinkaya'ya ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, minnettarız. Babam ve arkadaşları Cibuti'de 14 gün süreyle karantinada kalacak, Covid-19 testleri yapılacak. Karantina sürecinin akabinde Türkiye'ye dönmelerini bekliyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EritreCibuti Cumhuriyeti3 Türk DenizciCibuti
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