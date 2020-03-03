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Erdoğan'ndan AB'ye sert sözler: Siz kimi kandırıyorsunuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu ara görüşüyoruz. 1 milyar Euro göndereceğiz diyorlar. Siz kimi kandırıyorsunuz ya. Biz artık bu parayı istemiyoruz. 40 milyar dolar harcayan Türkiye Cumhuriyeti devleti onların vereceği parayı da bulur. Türkiye'nin onuruyla oynamaya kimsenin hak ve yetkisi yoktur. AB hala çifte standart uygulamaya devam ediyor." dedi.

03 Mart 2020 Salı 09:24
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Erdoğan'ndan AB'ye sert sözler: Siz kimi kandırıyorsunuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bugünkü görüşmelerimizin ana gündem maddelerimizi Suriye'de yaşanan gelişmeler oluşturdu. Rejim’in İdlib'e yönelik saldırganlığının durdurmaya yönelik adımları ele aldık. Bu kapsamda verdiğimiz mücadelede şehit düşen ailelere şahsım ve milletim adına başsağlığı diliyorum. Gösterdiği dayanışma için Borisov'a teşekkür ediyorum.

Hali hazırda İdlib’de 1,5 milyon insan evlerini terk etmiş ve sınırlarımıza dayanmış vaziyette bekliyor. Maalesef AB üyesi ülkelerin bu konudaki duyarsızlığını da dile getirmek durumunda kaldım. Hala Avrupa ülkeleri yapmış olduğumuz insani yardımın farkında değil. Avrupa bize destek vermezse kapıları açarız diye uyarmıştık. Biz Türkiye ile AB arasında varılan uzlaşı çerçevesinde yer alan taahhütleri yerine getirdik.

Hani adil yük ve sorumluluk paylaşımı. Bu yükü biz mi kaldıracağız? Biz zaten 40 milyar doları aşkın harcama yaptık.

Adil yük ve sorumluluk paylaşımları beklentimiz ne yazık ki sonuçsuz kaldı. AB, 18 Mart bildirisinin gereklerini tam olarak yerine getirmemiştir.

AB bugünde çifte standart uygulamaktadır.

Bu ara görüşüyoruz. 1 milyar Euro göndereceğiz diyorlar. Siz kimi kandırıyorsunuz ya. Biz artık bu parayı istemiyoruz. 40 milyar dolar harcayan Türkiye Cumhuriyeti devleti onların vereceği parayı da bulur. Türkiye'nin onuruyla oynamaya kimsenin hak ve yetkisi yoktur. AB hala çifte standart uygulamaya devam ediyor.

Dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye ise kendisinden koruma isteyen kişilere uluslararası koruma sağlamaktadır. Mülteciler bulundukları yeri terk etmekte özgürdürler. Lokal bir hukuktan bahsetmiyorum. Uluslararası hukuka göre bu kişilerin zorunlu olarak bir ülkede tutulması söz konusu değildir. Ve bu kişiler özgür iradeleri ile ülkemizden ayrılmaktadırlar.

Bugün Yunan askerleri 2 tane mülteciyi öldürdü ve bir tane de ağır yaralı var. AB Konseyi Başkanı da yarın sınırı ziyaret edeceğini açıkladı. Herhalde mültecilerin Yunanistan tarafından kaldığı insanlık dışı muameleyi görecektir. Bulgaristan’ın bu konuda sağ duyulu yaklaşım sergilediğini dile getirmek isterim.

Bu dayanışma ve işbirliği anlayışının bütün AB ülkeleri için örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlayışı destekleyen görüşlerdeki AB ülkeleriyle iş birliğine hazırız. Başbakan Borisov ve değerli heyetine tekrar teşekkür ediyorum ve yarınki Bulgar gününü kutluyorum.

Boyko ile ilgili olarak. Ülkemizden çıkmakta olan mülteciler, her şeyden önce aylardır konuştuğumuz adil hakça paylaşım sürecinin tezahürüdür. Yüzbinler kapıları zorluyorsa bunun bir sebebi vardır. Avrupa Birliği maalesef sözünde burada da durmadı. Yunan askerinin bugün 2 kişiyi öldürmesi, 1 kişiyi de ağır yaralaması özellikle bu süreci olumsuz etkilemiştir. Bunların uluslararası göç hukukuna da saygıları yok. Nasıl olsa Türkiye 9 yıldır bütün göçmenlere baktı, besledi. Herhalde diyorlar ki "Bunlar 9 sene daha bakar" Kusura bakmasınlar artık böyle bir süreç yok.

Bulgaristan Başbakanı Borisov'un açıklamalarından satır başları;

-AB kapıda bekleyen insani krizi göremiyor. Türkiye'ye gerekli kaynağın neden verilmediğini anlayamıyorum.

-Sınırda bekleyen çocuk ve kadınları korumak için çok çalışacağız.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeBulgaristanGöçmenABAvrupaCumhurbaşkanıR.Tayyip ErdoğanBoyko Borisov
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