Erdoğan: Medeniyet ve kültür davamızda aynı mesafeyi kat edemediğimizi görmenin üzüntüsü içindeyim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Tunceli Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi ve Bursa Türk İslam Müzesi'nin açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı. Erdoğan, Tunceli'de şehrin Cumhuriyet tarihindeki ilk müzesini eski askeri kışla binasında kurduklarını söyledi. Konser ve tiyatro etkinliklerine uygun avlusuyla bu binada Tunceli'nin zengin tarihini yansıtan eserlerin sergileneceğini kaydeden Erdoğan, müzenin yaklaşık 38 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirildiğini belirterek, "Ülkemizin turizm potansiyeli en yüksek illeri arasında yer alan Tunceli, huzur ve güven ikliminin tesisiyle büyük bir sıçramanın eşiğindedir. Gerçekten hayranlık verici tabi güzellikleri yanında tarihi zenginliklerini de yansıtan bu müzeyi açarak Tunceli'yi ülkemizin turizm merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu.

'RESTORASYONU 3 YIL SÜREN MÜZENİN MALİYETİ 7 MİLYON 600 BİN LİRAYI BULDU'

Bursa'da ilk Osmanlı medreselerinden Yeşil Medrese veya Sultaniye Medresesi olarak bilinen binayı Türk İslam Eserleri Müzesi olarak hizmete açtıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaklaşık 600 yıllık bir geçmişi olan bu binadaki müzemizde Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemine ait pek çok çini, seramik, ahşap, oyma ve kakma eser, tombak gibi metal eserler, sikkeler, giysiler yer alıyor. Restorasyonu 3 yıl süren bu müzenin maliyeti 7 milyon 600 bin lirayı buldu. Üç kıta 7 iklimde hüküm süren, tarihin gördüğü en büyük devletlerden Osmanlı'nın kurulduğu bu kadim şehrimizin sembolleri arasında yer alacağına inandığım müzemizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konya'nın Akşehir ilçesine de önemli bir müze kazandırdıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşehir Taş Eserler Müzesi'nin Selçuklu döneminden kalma 770 yıllık geçmişe sahip medrese, türbe, imaret, çeşmeden oluşan ve bir dönem Darüşşifa olarak da hizmet veren muazzam bir tarih hazinesi olduğunu dile getirdi. Erdoğan, "Bu taş medresede ayrıca Akşehir ve çevresinde keşfedilen mezar taşları, sandukalar, kitabeler ve diğer taş eserler de sergileniyor. Yüzlerce eserin yer aldığı bu müzeyi Akşehir'imize kazandırmak için 5 milyon liranın üzerinde kaynak kullandık" dedi.

'BİNLERCE YILLIK MEDENİYET DEĞERLERİMİZ BİLİNÇLİ ŞEKİLDE TAHRİP EDİLMİŞTİR'

Türkiye'nin tabi ve tarihi güzelliklerine her baktığında bu toprakların bir evladı olarak dünyaya geldiği ve bu millete hizmet etme şerefine eriştiği için Allah'a hamdettiğini söyleyen Erdoğan şu mesajları verdi:

"Tabi bu güzelliklere sahip olmak kadar, onun kıymetini bilmek, korumak, üzerine eklemek, geleceğe daha büyük zenginlik bırakmak da önemlidir. Türkiye bir dönem maalesef tarihiyle, medeniyetiyle, kültürüyle bağını koparmak için özel gayret sarf eden faşist bir zihniyetin tasallutu altında kalmıştır. Ecdadın bin bir emekle kurduğu şehirlerimiz, binlerce yıllık medeniyet değerlerimiz, bilinçli şekilde tahrip edilmiştir. Bu zihniyetin yol açtığı yıkım, sadece ecdadın kemiklerini sızlatmakla kalmamış, nesiller arasında kopukluğa da yol açmıştır. Tarihini bilmeyen, kültürüne yabancı, değerlerine bigane nesiller yetiştirme çabaları yüzünden ülkemiz, milletimizi huzura ve zenginliğe ulaştıracak altın kıymetinde yıllarını ve imkanlarını heba etmiştir. Bunun için biz bir yandan yaptığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemizi kalkındırırken, diğer yandan da medeniyetimize sahip çıktık. Geçmişin eksiklerini telafi etmenin ötesinde, maziden atiye kurduğumuz köprüyle milletimize yepyeni bir gelecek inşa etmek için gece gündüz çalıştık, mücadele ettik."

'MİLLETİMİZİ HAZAN YAPRAĞI GİBİ SAVURMAK İSTEYENLERE MEYDANI BIRAKMAYACAĞIZ'

Her zaman hayıflandığı bir duruma dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin demokrasisine ve kalkınmasına çok büyük katkılar sağlarken, medeniyet ve kültür davamızda aynı mesafeyi kat edemediğimizi görmenin üzüntüsü içindeyim. Bunda kendi ihmalimiz yanında dünyadaki büyük iletişim devriminin yol açtığı zorlukların da etkili olduğunu elbette biliyorum. Buna rağmen, daha fazla gayret göstermeli, daha fazla bu konun üzerine eğilmeli, yürütülen çalışmaları daha sıkı takip etmeliydik. İnşallah önümüzdeki dönemde önceliklerimizin en başında ülkemizi medeniyet ve kültür alanında geleceğe dönük bir vizyonla hedeflerine uygun bir konuma ulaştırma hususundaki çalışmalar yer alacaktır" dedi.

Gençlere 2053 ve 2071 vizyonlarını işaret ettiğini kaydeden Erdoğan, "Milletimizi dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgarların önünde savurmak isteyenlere meydanı bırakamayacağız. Edebiyatından mimarisine insani, dini ve fikri değerlerinden coğrafi varlıklarına kadar tüm unsurlarıyla medeniyetimize sahip çıkacağız. İnşallah önümüzdeki dönem bizden sonraki nesillere bırakacağımız en iftihar verici eserimiz bu olacaktır. Açılışını yaptığımız müzeleri, bu çerçevede atılmış mütevazi adımlar olarak görüyorum" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bulunduğu Tunceli, Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın bulunduğu Bursa ve Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan'ın bulunduğu Konya Akşehir'e canlı bağlantı yaparak müzelerin açılışı gerçekleştirildi.