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Erdoğan, Katar Emiri'ni resmi törenle karşıladı

26 Kasım 2020 Perşembe 17:16
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Erdoğan, Katar Emiri'ni resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El-Sani’yi resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Altıncı Toplantısı vesilesiyle Türkiye'ye gelen Katar Emiri El-Sani’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı. Törene, atlı birlikler ve tarihteki 16 Türk devletini temsil eden askerler de katıldı. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından El-Sani, tören kıtasını selamladı. El-Sani’yi karşılama heyetinde, stratejik komite toplantısına katılacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri de yer aldı. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve El-Sani, anlaşma imza törenine katılacak.

Toplantıda, Türkiye ve Katar arasındaki ikili ilişkiler, tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, stratejik ortaklık temelinde gelişen iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. İkili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıRecep Tayyip ErdoğanKatarEmirŞeyh Temim Bin Hamad ElSani
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