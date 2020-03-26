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Erdoğan 'G20' Zirvesi’ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın video konferans yöntemiyle yapılacak olan koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesine katılacak.

26 Mart 2020 Perşembe 09:45
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Erdoğan 'G20' Zirvesi’ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 15.00'da video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesine katılacak. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nden katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan eşlik edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıR.Tayyip ErdoğanG20
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