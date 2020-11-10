Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1232
ALTIN
493.646
DOLAR
8.1438
STERLİN
10.7577
EURO
9.6190
Adana’da 'torbacılara' şafak operasyonu 
Son Dakika
Adana’da 'torbacılara' şafak operasyonu 
Erdoğan'dan Azerbaycan'a 'Bayrak Günü' mesajı
Son Dakika
Erdoğan'dan Azerbaycan'a 'Bayrak Günü' mesajı
Trump, Savunma Bakanı'nı görevden aldı
Son Dakika
Trump, Savunma Bakanı'nı görevden aldı
Galatasaray milli oyuncularından yoksun çalıştı
Galatasaray milli oyuncularından yoksun çalıştı
“Kan sulandıran bu bitkileri dikkatli tüketin”
“Kan sulandıran bu bitkileri dikkatli...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
ALİYEV'DEN ZAFER KONUŞMASI
Kapat

Erdoğan'dan Azerbaycan'a 'Bayrak Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, Dağlık Karabağ'ın tamamında şanlı Azerbaycan bayrağı özgürce dalgalanana kadar Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında durmaya devam edecektir" dedi.

10 Kasım 2020 Salı 08:20
1 Okunma
Erdoğan'dan Azerbaycan'a 'Bayrak Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 'Bayrak Günü' nedeniyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası alanda 'iki devlet tek millet' olarak hareket ettiğimiz Can Azerbaycan'ın '9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nü ülkem ve milletim adına tebrik ediyorum. Merhum şair Bahtiyar Vahapzade, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşliği 'aynı ananın iki oğlu' olarak tanımlıyor. İki kardeş ülke olarak attığımız adımlarla sadece sözde değil, siyasetten diplomasiye, enerjiden savunmaya kadar her alanda özde kardeş olduğumuzu tüm dünyaya gösteriyoruz. Azerbaycan'ın, Birlemiş Milletler ve AGİT kararlarına rağmen yaklaşık 30 yıldır Ermeni işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'daki topraklarını özgürleştirme mücadelesini tüm kalbimiz ve imkanlarımızla destekliyoruz. Dün, kadim Türk şehri Şuşa'nın da işgalden kurtarılmasıyla mutlak zafere olan inancımız ve umudumuz daha da artmıştır. Arzumuz ve temennimiz, kahraman Azerbaycan ordusu karşısında bozguna uğrayan Ermenistan'ın daha fazla kan dökülmeden, işgal ettiği toprakları gerçek sahiplerine teslim etmesidir. Türkiye, Dağlık Karabağ'ın tamamında şanlı Azerbaycan bayrağı özgürce dalgalanana kadar Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında durmaya devam edecektir. Bu düşüncelerle Aziz kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in şahsında Azerbaycan Türklerinin 'Bayrak Günü'nü kutluyor; vatan, bayrak, ezan ve istiklal uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanBayrak GünüCumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
143 yıl önceki Aziziye Müdafası'nın yıldönümü kutlandı
143 yıl önceki Aziziye Müdafası'nın yıldönümü kutlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Çavuşoğlu, Sergey Lavrov’la telefonda görüştü
Çavuşoğlu, Sergey Lavrov’la telefonda görüştü
Merkez Bankası Başkanlığı'na Naci Ağbal atandı
Merkez Bankası Başkanlığı'na Naci Ağbal atandı
Fuat Oktay: Artık ambargolarla yıldırabilecekleri bir Türkiye yok
Fuat Oktay: Artık ambargolarla yıldırabilecekleri bir Türkiye yok
"Ayda'nın o bakışı hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor"
"Ayda'nın o bakışı hiçbir zaman aklımdan çıkmıyor"
Sebze-meyve tezgahlarında ilk tercih C vitamini
Sebze-meyve tezgahlarında ilk tercih C vitamini
İslamofobi, birçok ülkede devlet politikası haline getirilmeye çalışılıyor
İslamofobi, birçok ülkede devlet politikası haline getirilmeye çalışılıyor
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma