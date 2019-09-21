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ERDOĞAN, ABD'YE GİDİYOR
ERDOĞAN, ABD'YE GİDİYOR
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ERDOĞAN, ABD'YE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan 21-25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek

ERDOĞAN, ABD'YE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan 21-25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek

21 Eylül 2019 Cumartesi 09:48
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ERDOĞAN, ABD'YE GİDİYOR

ANKARA (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 74’üncü Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere, 21-25 Eylül tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’ni (ABD) ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul üst düzey görüşmeleri öncesinde, 23 Eylül 2019 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin ev sahipliğinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Eylemi Zirvesi’ne katılacak. ‘Yoksulluğun Giderilmesi, Kaliteli Eğitim, İklim Eylemi ve Kapsayıcılık için Çok Taraflı Gayretlerin Canlandırılması’ temasıyla gerçekleştirilecek BM 74’üncü Genel Kurulu’nun ilk günü olan 24 Eylül 2019 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitap edecek, ayrıca, Genel Sekreter António Guterres ile görüşme gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Zirvesi marjında tertiplenecek ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Hayata Geçirilmesini Etkileyen Mega Eğilimler’ başlıklı Liderler Diyalogu toplantısında da bir hitapta bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca, Pakistan Başbakanı İmran Khan’la birlikte ‘Nefret Söylemiyle Mücadele’ konulu yüksek düzeyli bir yan etkinliğe ev sahipliği yapmaları öngörülüyor.

Türkiye-Malezya-Pakistan Üçlü Toplantısı da Genel Kurul görüşmeleri çerçevesinde icra edilecek. Erdoğan, New York’ta bulunacağı sürede çeşitli devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmeleri de planlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ziyaret vesilesiyle, ABD’deki Türk, soydaş, Müslüman ve Yahudi toplumu temsilcileriyle bir araya gelmesi, Ara Güler Sergisi’nin açılışını gerçekleştirmesi ve Türk-Amerikan İş Konseyi tarafından düzenlenecek 10’uncu Türkiye Yatırım Konferansı Gala Yemeği’ni katılması da öngörülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıR.Tayyip ErdoğanABD
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