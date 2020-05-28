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Erciş OSB için 13 milyonluk hibe

Van'ın Erciş ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan ve altyapısı tamamlanan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için 13 milyonluk hibe desteği sağlandı.

28 Mayıs 2020 Perşembe 10:22
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Erciş OSB için 13 milyonluk hibe

VAN - AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ile Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, OSB alanında sürdürülen yol ve elektrik çalışmalarını denetledi. AK Parti'li Arvas, nitelikli yatırım olan OSB'nin, Erciş ve çevre ilçelere önemli fırsatlar sunacağını belirterek, "Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın destekleme hibe programı kapsamında Cumhurbaşkanı'mıza bir dosya sunmuştuk. Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla da Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişmesi için 13 milyon lira hibe destek sağlandı. Bu yatırım, bölgeye sosyoekonomik olarak yüksek katma değer sağlayacak" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Organize Sanayi BölgesiHibe DesteğiErcişVan
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