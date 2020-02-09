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Engelli basketbol takımı minibüsü devrildi

Engelli basketbol takımını taşıyan minibüs kaza yaptı: 13 yaralı

09 Şubat 2020 Pazar 10:02
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Engelli basketbol takımı minibüsü devrildi

MARDİN (DHA

Mardin'de, Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı oyuncularının taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu 10'u sporcu 13 kişi yaralandı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 3'üncü Lig C Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı yarın oynayacağı Kızıltepespor maçı için Mardin'e gelen oyuncularının taşındığı 44 PH 230 plakalı minibüs, Mardin- Diyarbakır yolu Akres mevkisinde devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte 10 sporcu, teknik sorumlu ve bir yönetici yaralandı. 

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelerine götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

DHA

Anahtar Kelimeler:
Engelli Basketbol TakımıTekerlekli Sandalye TakımıMalatya
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