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Emniyet müdürünün makam aracındaki çakarları söktüler

İçişleri Bakanlığı, kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında çakar lamba kullanılmasını yasaklamasının ardından Muğla'da trafik polislerince, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun makam aracındaki çakarlar söküldü.

Emniyet müdürünün makam aracındaki çakarları söktüler

İçişleri Bakanlığı, kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında çakar lamba kullanılmasını yasaklamasının ardından Muğla'da trafik polislerince, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun makam aracındaki çakarlar söküldü.

31 Ekim 2019 Perşembe 13:45
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Emniyet müdürünün makam aracındaki çakarları söktüler

MUĞLA - İçişleri Bakanlığı, trafikte yetkisiz çakar kullanımının önüne geçmek için harekete geçti. Bakanlık kamudan başlayarak özel araç sürücüleri dahil yetkisiz çakar kullanımını 1 Kasım'dan itibaren yasakladı. Bu tarihten itibaren kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda 'çakar' olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımına izin verilmeyecek. Ülke genelinde yarın başlayacak olan uygulama öncesi Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de görevli trafik polislerince, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nun makam aracındaki çakar lambalar söküldü. İl Emniyet Müdürü Dilberoğlu, valilik makamı dışında artık kimsenin çakar lamba kullanamayacağını söyledi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Raşit Tosun ise, "İlk olarak bu uygulamaya kendi araçlarımızda başladık. 1 Kasım itibariyle denetimlerimizi en üst seviyede gerçekleştireceğiz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Içişleri Bakanlığıçakarlarçakar Lamba Kullanılması Yasaklandı
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