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Emniyet kemeri takmadı, helikoptere takıldı

Emniyet kemeri takmadı, helikopterli uygulamaya takıldı

Emniyet kemeri takmadı, helikoptere takıldı

Emniyet kemeri takmadı, helikopterli uygulamaya takıldı

12 Mart 2019 Salı 09:32
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Emniyet kemeri takmadı, helikoptere takıldı

ADANA, (DHA)

Adana'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli trafik uygulaması yaptı. Emniyet kemeri takmadığı helikopterden tespit edildiğini öğrenince çok şaşıran 33 yaşındaki kadın aracından inip, havadaki helikopteri görmeye çalıştı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde trafik denetimine çıktı. Adana-Tarsus-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde, 'cep telefonuyla konuşma, emniyet kemeri takmama, aşırı hız ve hatalı şerit değiştirme' kurallarını ihlal eden sürücüler havadan da kamerayla görüntülendi. Kural ihlali yapan sürücülerin araç plakaları ise yerdeki ekiplere bildirildi. Polisler, hatalı sürücülere ceza yazdı.

Bu sırada, Gaziantep yönüne giden ve emniyet kemeri takmayan sürücü, polis helikopteri kamerasına takıldı. Uygulamaya noktasında durdurulan Yadsan, polislere emniyet kemerinin takılı olduğunu söyleyip, takılı olmayan emniyet kemerini polisin gözü önünde taktı. Bunun üzerine trafik polisi, "Hanımefendi, emniyet kemeriniz takılı değildi. Helikopterli trafik uygulamasına takıldınız ve kemer kullanmadığınız görüntülerle tespit edildi" dedi. Sürücü ise otomobilden inerek, havadaki helikopteri görmeye çalıştı. Daha sonra sürücüye 134 lira ceza kesildi.

Hatalı şerit değiştiren bir TIR şoförü ise "Bu helikopter beni mi çekiyor diye düşündüm. Demek ki havadan bizi takip ediyormuş. Cezamızı yedik yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Uygulamada, 11 araç sürücüsüne 1188 lira ceza kesildi. Helikopterli uygulamanın devam edeceği öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Emniyet KemeriHelikopter
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