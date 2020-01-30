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Elazığ'da AFAD'ın deposu yardımlarla doldu

ELAZIĞ'da, depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) kentin farklı bölgelerinde kurulan yardım depoları dolup taştı. Elazığ Organize ve Sanayi Bölgesi'nde kurulan depoya gelen tüm yardımlar, AFAD ekipleri tarafından kontrol edildikten sonra depremzedelere dağıtılıyor.

Elazığ'da AFAD'ın deposu yardımlarla doldu

ELAZIĞ'da, depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca (AFAD) kentin farklı bölgelerinde kurulan yardım depoları dolup taştı. Elazığ Organize ve Sanayi Bölgesi'nde kurulan depoya gelen tüm yardımlar, AFAD ekipleri tarafından kontrol edildikten sonra depremzedelere dağıtılıyor.

30 Ocak 2020 Perşembe 10:13
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Elazığ'da AFAD'ın deposu yardımlarla doldu

AFAD, Elazığ ve Malatya'da 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8'lik depremin ardından, gelen yardımlar için depolar oluşturdu. Elazığ'ın pek çok yerinde bulunan depolar, halktan gelen yardımlarla doldu. Elazığ Organize ve Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan en büyük depo da yardımların dağıtılmadan önceki son durağı. Yüzlerce gönüllünün çalıştığı depoda, gelen yardımlar yetkililerce incelendikten sonra depremzedelere dağıtılıyor.


'GÜNDE YAKLAŞIK 20 TIR GÖNDERİYORUZ'
Yardım Dağıtım Koordinatörü Melik Uçar, "Burası, lojistik yani gelen birçok yardımın sevk edildiği depodur. Burada TIR'lardan boşaltılan eşyalar meyve, sebze, kıyafet ve ısıtıcı tarzında ayrıştırılıyor. Ayrım yapıldıktan sonra listeler belirleniyor, diğer koridordan TIR'lara geri yükleniyor ve gönderiliyor. Burada AFAD başta olmak üzere birçok kurum ortaklaşa çalışır" dedi.


'GELEN ÇOK CİDDİ YARDIMLAR VAR'
Gönüllülere de değinen Uçar, "Gönüllü ekiplerimiz de STK'lardan ve belli başlı platformlardan geliyorlar. Gönüllüler, kendilerince bir program yapıp, burada toplandı. Bir saat önce gelen 100 kişilik gönüllü grubumuz vardı. Türkiye'nin her yerinden gelmiş ve 'AFAD'ın deposunda buluşalım' diye anlaşmışlar. İnsan kaynağı açısından problemimiz yok. Fakat bunları yapmak belli bir süre alıyor. Bin kişi de olsa fark eden bir şey yok. Günlük yaklaşık 20 TIR'a yakın bir alım yapıp, boşaltıyoruz, inceliyoruz ve daha sonra gönderiyoruz. Gelen çok ciddi yardımlar var" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ElazığMalatyaDepremYardımAfad
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