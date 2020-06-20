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EGM'den 'Nurtaç Canan' açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ayrılmak istediği eşi tarafından silahla vurularak yaralanan Nurtaç Canan'ın eşi R.C.'nin gözaltına alındığını açıkladı.

20 Haziran 2020 Cumartesi 09:03
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EGM'den 'Nurtaç Canan' açıklaması

EGM, silahla vurularak yaralanan 'Nurtaç Canan' olayına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "04.06.2020 tarihinde İstanbul İli Zeytinburnu İlçesinde ayrılmak istediği eşi tarafından ateşli silahla vurularak yaralanan Nurtaç CANAN'ın eşi, olayı gerçekleştiren R.C. isimli şahıs 19.06.2020 tarihinde İstanbul ekiplerimiz tarafından yakalanmış olup hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak kadına karşı şiddet, suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda 7/24 çalışma esasına göre sürdürmeye devam edeceğiz" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel MüdürlüğüNurtaç CananSilahYaralıYARALAMA
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