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EGM'de 627 personelin ataması gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbesindeki 627 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

09 Temmuz 2020 Perşembe 08:53
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EGM'de 627 personelin ataması gerçekleştirildi

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, 2020 yılı genel atamaları çerçevesinde 2, 3 ve 4'üncü sınıf emniyet müdürü ile emniyet amiri rütbelerindeki 627 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin tamamlandığı kaydedildi. Buna göre; 1'inci hizmet bölgesinden 2'nci hizmet bölgesine 204 personel, 2'nci hizmet bölgesinden 1'inci hizmet bölgesine 112 personel, 2'nci hizmet bölgesinden 2'nci hizmet bölgesine 13, 1'inci hizmet bölgesinden 1'inci bölgeye ise 298 olmak üzere belirtilen rütbelerde toplam 627 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel MüdürlüğüAtama
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