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Eğitim dalışında kaybolan astsubay ölü bulundu

Bartın’da, eğitim dalışı sırasında kaybolan astsubay Hakan Karataş’ı (34) arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşıldı.

Eğitim dalışında kaybolan astsubay ölü bulundu

Bartın’da, eğitim dalışı sırasında kaybolan astsubay Hakan Karataş’ı (34) arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşıldı.

20 Kasım 2019 Çarşamba 12:24
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Eğitim dalışında kaybolan astsubay ölü bulundu

BARTIN - Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Amasra Tarlaağzı Limanı Mağaralar mevkiinde meydana geldi. DEGAK-03 Tim komutanı astsubay Hakan Karataş, dün 2 uzman erbaş ile birlikte eğitim dalışı için denize daldı. İki uzman erbaş su yüzüne çıkarken, Hakan Karataş ise çıkmadı. Bunun üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurtarma ve Sualtı Komutanlığı’ndan 8 kişilik su altı arama kurtarma timi 'Denizyıldızı' adını verdikleri Minirov kameralı su altı robotu ile Sinop Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibinden 3, Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekibinidne 6, İstanbul Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekibinden 10, İzmir Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıç ekibinden 4, Samsun Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekibinden 5 kişi ile olmak üzere toplamda 36 kişilik dalgıç ekibi ile arama çalışmaları başlatıldı. Ayrıca AFAD ve 112 Acil ekipleri de çalışmalara katıldı. Arama çalışmaları sonucu Hakan Karataş’ın cansız bedeni bu sabah saatlerinde Mağaralar bölgesinde bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Eğitim Dalışında Kaybolan AstsubayHakan Karataş
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