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Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Meteoroloji'den, Ege ve Akdeniz'de fırtına beklendiğini açıkladı.

Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Meteoroloji'den, Ege ve Akdeniz'de fırtına beklendiğini açıkladı.

29 Ocak 2019 Salı 15:06
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Ege ve Akdeniz'de fırtına bekleniyor

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Akdeniz'de rüzgarın Çarşamba günü sabah saatleri ile akşam saatleri arasında doğu ve güneydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına, Doğu Akdeniz'in doğusunda zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiEge Ve AkdenizFırtına
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