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Ege Üniversitesi'nde koronavirüs vakaları iyileşiyor

İZMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Meltem Taşbakan, Ege Üniversitesi'nde tedavi gören koronavirüs hastalarından bazılarının tedavi edilerek taburcu edildiğini söyleyerek, üniversitenin aşı enstitüsü kurma sürecinin ise devam ettiğini söyledi.

07 Nisan 2020 Salı 08:36
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Ege Üniversitesi'nde koronavirüs vakaları iyileşiyor

İstanbul'dan sonra en çok koronavirüs vakasının görüldüğü İzmir'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Meltem Taşbakan, Ege Üniversitesi'nde yaklaşık 50 hastasının tedavi gördüğünü ifade ederek, vakalarda sevindirici durumların yaşandığını belirti. Taşbakan, hastanede koronavirüs tedavisi gören hastalardan bazılarının taburcu edildiğini, bu hastalar içerisinde yaşamını kaybeden bir vatandaşın olmadığını da sözlerine ekledi. Taşbakan, şu ifadeleri kullandı:

"Ege Üniversitesi'nde de olgularımız var. Sevindirici bir durum, hastanemizde yatan hastalarda taburcu ettiklerimiz oldu. Şu ana kadar tanı koyup tedaviye başladığımız hastalardan kaybettiğimiz olmadı. Bilim Kurulu'nun açıklamaları doğrultusunda, olguları artık evlerimizden de takip ediyoruz. Pozitif çıkan vakalarımız da evlerinden takip ediliyor. Ancak akciğer bulguları olan vakaları yatarak tedavi ediyoruz. Bu hastalarımız için kendi kliniğimizi, göğüs hastalıklarını, fizik tedavi bölümü, gastroenteroloji kliniklerini Covid kliniği haline getirdik. Takibimiz devam etmekte."

AŞI PROJESİ HIZLA İLERLİYOR

Ege Üniversitesi'nce kurulan (İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi) ARGEFAR bünyesinde oluşturulan Aşı Araştırma ve Geliştirme Grubu'nun koronavirüs hastalığına karşı aşı projesinin devam ettiğini de dile getiren Prof. Dr. Taşbakan, "Aşı geliştirme sürecinde çok olumlu gelişmeler oldu. Bir aşı enstitüsü yolunda çabalarımız devam ederken, koronavirüs salgınıyla birlikte influenza aşı çalışmalarımızı koronavirüs aşı çalışmaları olarak değiştirdik. Aşı sürecinde TÜBİTAK desteği doğrultusunda hızla ilerliyoruz" diye konuştu.

ELDİVEN YERİNE SU VE SABUN

Salgınla ilgili alınan tedbirlerin vatandaşlar tarafından yanlış uygulandığını da belirten Prof. Dr. Taşbakan, "Dışarıda yanlış maske kullanımı mevcut. Sağlık çalışanlarının hastanelerde kullanması gereken N95 maskeleri sokakta vatandaşların takmasına gerek olmayan maskelerdir. Bu maskeler yakın temasta kullanılması gereken maskeler ama standart diğer maskeleri mutlaka takılması gerekiyor. Lütfen evde kalalım. Mümkün olduğunca dışarıya çıkmayalım. Bu süreci hep birlikte atlatacağız ama halkımız bize ne kadar destek olursa daha çabuk atlatma şansımız olur" dedi.

Prof. Dr. Taşbakan, sokakta eldiven kullanımı yerine ellerin su ve sabun ile yıkanması gerektiğini de ifade ederek, "Lütfen sokakta eldiven kullanmayalım. Bu yalancı bir koruyucu hissiyatına sebep verir. Onun yerine ellerimizi sık sık güzelce yıkayalım. Aynı maskeyi çıkarmayıp takılmayalım. Mutlaka eldiveni çıkardıktan sonra da el yıkama işlevini yerine getirelim" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ege üniversitesiSalgınHastalıkCovid19KoronavirüsHasta
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