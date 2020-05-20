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Ege Bölgesi'nde ormanlar İHA'larla gözetlenecek

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, orman yangınlarına hazır olduklarını belirtip, Ege Bölgesi ormanlarının 1 Temmuz'dan itibaren Akhisar Askeri Havalimanı'na konuşlandırılacak insansız hava araçlarıyla (İHA) gözetleneceğini söyledi.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 15:15
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Ege Bölgesi'nde ormanlar İHA'larla gözetlenecek

İZMİR - İzmir'de artan hava sıcaklıklarıyla birlikte, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, özellikle yaz aylarında sıkça yaşanan orman yangınlara karşı mücadele edecek ekiplerin personel ve ekipmanları ile ilgili son hazırlıklarını tamamladı. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Kemalpaşa Orman Yangınları İlk Müdahale ekip binasında, yangın söndürme helikopteri ile yer ekiplerini denetledi. Koruyucu giyim ve teçhizatlar ile arazözleri tek tek gözden geçirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Kemalpaşa'da konuşlu olan söndürme helikopteri ile de yaklaşık 3000 metre yükseklikten su dökme tatbikatı yapıldı. Bölge Müdürü Zafer Derince, "İzmir Orman Bölge Müdürlüğü olarak çıkabilecek orman yangınlarına eksiksiz hazırız" dedi.

İHA'LAR 1 TEMMUZ'DA HAVALANACAK

Derince, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geliştirdiği proje kapsamında, Ege Bölgesi ormanlarının 1 Temmuz'dan itibaren Akhisar Askeri Havalimanı'na konuşlandırılacak insansız hava araçlarıyla (İHA) gözetleneceğini kaydetti. Zafer Derince, "1 Temmuz'dan itibaren Akhisar'dan kalkacak İHA'larla yangın gözetlemesi yapacağız. Bu konuda Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin çok büyük gayretleri oldu. İHA'lar kiralandı. Bölge Müdürlüğü'müzün tamamının yanı sıra komşu bölge müdürlüklerimizde de çıkabilecek yangınlar da İHA'larla gözetlenebilecek. 66 gözetleme kulemiz, 23 haberleşme merkezimiz var. Orman yangınlarında erken müdahale çok önemli. Kulelerimizin göremediği alanlar İHA'lar ile çok net bir şekilde gözetlenecek ve çok kısa bir sürede yangının sönmesini sağlayacağız."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ege BölgesiOrmanlarİHA
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