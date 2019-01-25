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Edirne'ye Yunan ve Bulgar turistlerin ilgisi sürüyor

Edirne'de cuma günleri kurulan Ulus Pazarı'na, Yunanistan ve Bulgaristan'dan günübirlik alışverişe gelen turistlerin ilgisi sürüyor.

Edirne'ye Yunan ve Bulgar turistlerin ilgisi sürüyor

Edirne'de cuma günleri kurulan Ulus Pazarı'na, Yunanistan ve Bulgaristan'dan günübirlik alışverişe gelen turistlerin ilgisi sürüyor.

25 Ocak 2019 Cuma 16:21
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Edirne'ye Yunan ve Bulgar turistlerin ilgisi sürüyor

EDİRNE - Yunanistan ve Bulgaristan'a sınırı bulunan Edirne'de Dilaverbey Mahallesi'nde cuma günleri kurulan, Ulus Pazarı fiyatların uygun olması nedeniyle sınır komşusu olan ülkelerdeki vatandaşların yoğun ilgisiyle sürüyor. Soğuk ve zaman zaman yağmurlu olan havaya rağmen alışveriş devam ediyor. Yunan ve Bulgar turistler Türkiye'de döviz kuru farkı nedeniyle ülkelerinden yaklaşık olarak 3'te 1 oranında daha ucuza alışveriş yaparken gıdadan kıyafete kadar birçok farklı kategoride ürün alıyor. Ulus Pazarı, mağazalardan çok daha uygun fiyata satılması nedeniyle yerli turistin de alışveriş için tercih ettiği yer olma özelliğini taşıyor. 

'YUNANİSTAN İLE BULGARİSTAN DIŞINDA BAŞKA İLLERDEN DE GELENLER OLUYOR'

Ulus Pazarı'nda tezgah açan pazarcı Nevzat Keleş, Bulgar ve Yunan turistin yaşanan aşırı soğukların ardından bu hafta pazara daha yoğun şekilde geldiğini ve işlerinin iyi olduğunu söyledi. Bu hafta turistlerin ilgisinden memnun olduklarını dile getiren pazarcılar, son dönemlerde yerli turistlerin de ilgi gösterdiğini belirtti. Tekirdağ'dan Edirne'ye alışveriş yapmak için geldiğini  belirten Selen Peremeci, kaliteli kıyafetlerin mağazalardan çok daha uygun fiyata satın aldığını söyledi. Ailesi ve sevdikleri için alışveriş yaptığını söyleyen Peremeci, "Ben neredeyse her hafta buraya alışveriş yapmak için geliyorum. Burada mağazalarda satılanlardan daha uyguna kıyafet satın alıyorum. Öğrenci olduğum için de bu pazarı tercih ediyorum" dedi. Pazara alışveriş için Çanakkale'den gelen Ayşe Destancı da pazarda satılan her şeyin mağazalara göre çok daha uygun satıldığını söyledi.

Uzunköprü ilçesinden alışveriş yapmak için Ulus Pazarı'na gelen vatandaşlardan Öşüre Yazıcı, hayat pahalılığından yakındı. Pazarda satılanların ucuz olduğu parası olmadığı için alışveriş yapamadığını anlatan Yazıcı, "Bu hayat pahalılığında hiç bir şey almadım sadece 7 liraya terlik aldım. Bu devir yaşanacak devir değil. Param yok o yüzden alışveriş yapamadım" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
EdirneYunan Ve BulgarTuristIlgi
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