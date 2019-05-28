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Ecrin Kurnaz'ın cansız bedenine ulaşıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Alancık Mahallesi'nde denetim yapan orman muhafaza memurları ormanlık arazideki dere yatağında küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ile ceset parçaları buldu.

Ecrin Kurnaz'ın cansız bedenine ulaşıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesi Alancık Mahallesi'nde denetim yapan orman muhafaza memurları ormanlık arazideki dere yatağında küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ile ceset parçaları buldu.

28 Mayıs 2019 Salı 09:42
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Ecrin Kurnaz'ın cansız bedenine ulaşıldı

Olay yerinde yapılan incelemede ceset parçalarının evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu tahmin ediliyor. Olay yerinde bulunan ayakkabının da Ecrin'in kaybolduğu gün ayağındaki ayakkabıları olduğu belirtildi. Ceset parçaları yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, 7 Mayıs'ta evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aile kendi imkânlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Bölge, helikopter ve drone ile havadan taranırken, güvenlik güçleri tarafından da karadan karış karış arandı, mahalledeki evler kontrol edildi. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanıldı. Jandarma komando ekipleri Altınkaya Baraj Gölü kıyısında da arama çalışması yürüttü.

Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak su yüzeyi tarandı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli dalgıç polisler de baraj gölüne dalarak, dipte Ecrin'i aradı. Ancak bir sonuç alınamadı. 16 kilometrekarelik alanı tarayan ekipler, küçük kıza ulaşamayınca geçen hafta arama çalışmaları durduruldu.

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI BULDU

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Alancık Mahallesi'nde denetim yaptıkları ormanlık arazideki dere yatağında küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ile ceset parçaları buldu. Orman muhafaza memurlarının ihbarı ile dere yatağına jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede bulunan ceset parçalarının evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu tahmin ediliyor. Olay yerinde bulunan ayakkabının da Ecrin'in kaybolduğu gün ayağındaki ayakkabıları olduğu belirtildi. Ceset parçaları yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ceset parçalarının bulunduğu dere yatağı ile Ecrin'in kaybolduğu evin arasında 1 kilometre mesafe olduğu belirlendi.

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis de küçük kızın cansız bedeninin evlerinin uzağındaki ormanlık alandaki dere yatağında bulunduğunu belirterek üzgün olduklarını söyledi.

'KAFATASI VE DAĞINIK HALDE KEMİKLER BULUNDU'

Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı tarafından kayıp Ecrin Kurnaz'a ait kemik parçaları bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak resmi internet sitesi üzerinden yazılı açıklama yapıldı. Açıklama şu ifadeler yer aldı:

"07.05.2019 tarihinde kaybolan 1.5 yaşındaki çocuk Ecrin Kurnaz’a ilişkin olarak 'Kişiyi Hürriyetinden Alıkoyma ve Kasten Adam Öldürme' suçlarına ilişkin olarak soruşturmaya devam edilmekte olup evinin 6 kilometre ötesinde çocuk ayakkabısı bulunması üzerine, ayakkabının kaybolan çocuğun ayakkabısı ile aynı vasıflara haiz olması nedeniyle, tespit edilen bölgede arama tarama faaliyetlerine başlanılmıştır. Arama çalışmaları neticesinde dere yatağının kenarında benzer yaşlarda bir çocuğa ait olduğu tahmin edilen kafatası ve dağınık halde kemikler bulunmuş olup, tespit edilen kemiklerin kaybolan çocuğa ait olup olmadığı hususunda, olay yeri inceleme işlemleri Cumhuriyet Savcısı huzurunda devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ecrin KurnazSamsunVezirköprü
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