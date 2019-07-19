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Düzce'den acı haber!

1 kişinin cesedi bulundu

Düzce'den acı haber!

1 kişinin cesedi bulundu

19 Temmuz 2019 Cuma 18:51
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Düzce'den acı haber!

Düzce (DHA) 

Düzce’de yaşanan selde kaybolan 7 kişiden birinin cesedi bulundu. Helikopter ile denizdeki cesedin alınması için çalışma yapılıyor. Düzce Valiliği, Akçakoca Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasında kadın cesedi bulunduğunu açıkladı.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşanan selde kaybolan 7 kişiden birinin cesedi denizde görüldü. Helikopter ile denizdeki cesedin alınması için çalışma yapılıyor. Düzce Valiliği, Akçakoca Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasında kadın cesedi bulunduğunu açıkladı. Dere yatağında bulunan kadının kimliği belirlenmeye çalışılıyor. Kaybolan 6 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor.

KAYIP 7 KİŞİNİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Düzce Valiliği, Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde selde kaybolan 7 kişinin isimlerini açıkladı. Selde, Nilgün Kaplan (39), çocukları Funda Kaplan (9), ikizleri İlayda Sinem ve Sanem Kaplan (7), Cengiz (55) ve Fatma Töngel (42) çifti ile çocukları Kağan Töngel (3) kayboldu.

UĞURLU KÖYÜ DE FALEKETİ YAŞADI

Sel felaketinde Uğurlu köyü de büyük hasar gördü. Çamurla kaplanan köyün 5 ayrı köy ile ulaşımını sağlayan Eskimeze Köprüsü de sel sularıyla yıkıldı.

30 TANE HAYVAN TELEF OLDU

Köylülerden Özcan Koç, "Maddi zararımız var. Allah'a çok şükür can kaybımız yok. Evler yıkıldı, ahırlar yıkıldı. Eski muhtarımızın 30 hayvanı telef oldu. Üç araba su altında kaldı. 70 yaşındaki insanlar, daha önce böyle bir şey yaşanmadığını söylüyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DüzceSel
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