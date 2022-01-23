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Düzce'de kaza

Düzce'de otoyolda 36 araç çarpıştı: 25 yaralı

23 Ocak 2022 Pazar 21:18
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Düzce'de kaza

DÜZCE, (DHA) 

Düzce'de TEM Otoyolu'nda kar yağışı nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında 36 araç çarpıştı. Kazada yaralanan 25 kişi, Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında TEM Otoyolu Gölyaka gişeler mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden bir TIR'ın karla kaplı yolda kayması sonucu arkadan gelen araçlar, ardı ardına çarpıştı. 36 araç birbirine girerken, İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

İhbarla bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, trafik ve Karayolları ekipleri yönlendirildi. Kazada 25 kişi yaralandı. İlk müdahalenin ardından yaralılar, Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırdı. Hasar gören araçlar çekici ile yoldan kaldırılmaya başlandı. Yol kontrollü olarak trafiğe açılırken, araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.

YOL TEK ŞERİTTEN ULAŞIMA AÇILDI 

Düzce'de TEM Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada hasar gören TIR ve otobüsler, yol kenarına çekildi. Diğer araçların bir kısmı da çekicilere yüklenerek yoldan kaldırıldı. Yoğun çalışmaların ardından İstanbul istikametinde ulaşım, tek şeritten sağlandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DüzceKaza
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