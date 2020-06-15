Dün 5.7 ile sallanan Karlıova'da, 5.6 büyüklüğünde deprem

ERZURUM - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyü yakınları olarak saptadığı deprem, saat 09.51’de meydana geldi. Yerin 7.01 büyüklüğünde olan deprem, Karlıova ilçesinin yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçeler ile Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Tunceli ve Muş'ta da hissedildi. Sarsıntıyla birlikte büyük panik yaşayan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinden dışarı çıktı. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DÜN 5.7 İLE SALLANMIŞTI

Aynı bölge, dün saat 17.24'te de 5.7 büyüklüğünde depremle sallanmıştı. Karlıova ilçesine bağlı 25 kilometre uzaklıktaki Kaynarpınar köyündeki jandarma karakolunun 2 gözetleme kulesi yıkılmış, göçük altında kalan güvenlik korucusu Cengiz Pullu şehit olmuştu. Depremde 18 kişi de yaralanmıştı.

BAZI KÖYLERDE HASARA YOL AÇTI

Dün meydana gelen deprem; başta ilçeye bağlı Elmalı köyü olmak üzere bazı köylerde hasara neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte bölgeye giderek incelemede bulunmuştu.

KIZILAY GENEL BAŞKANI UYARDI

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, depremin bölgede etkilerinin araştırıldığını belirterek, vatandaşları, uygun yapılmayan binalara girmemesi için uyardı. BİNGÖL, (DHA)

KANDİLLİ 5.5 OLARAK AÇIKLADI



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bugün saat 09.51'de meydana gelen depremin büyüklüğünü, 5.5, merkez üssünü ise Kaynarpınar köyü olarak açıkladı.



5.6 SONRASI 5 DEPREM DAHA



Bu depremin ardından bölgede, saat 10.14’e kadar en büyüğü 3,9 olan 5 deprem oldu.



İKİ DEPREM ARASINDA 153 SARSINTI



Dün saat 17.24’te meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem ile bugün saat 09.10’da olan 5.6 büyüklüğündeki depreme kadar ise bölgede 153 sarsıntı yaşandı. Merkez üsleri Karlıova ve Yedisu olan sarsıntıların en küçüğü 1.0 en büyüğü ise 4.7 olarak gerçekleşti. Cengiz YILMAZ/İSTANBUL, (DHA)

ERZURUM, ERZİNCAN VE MUŞ'TA DA HİSSEDİLDİ

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5.6 büyüklüğünde yaşanan deprem Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedildi.

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde dün yaşanan 5.7 büyüklüğünde depremin ardından bugün de saat 09.51'de 5.6 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi. Karlıova Kaynarpınar'da 5.6 büyüklüğündeki deprem, ilçeye sınır olan Erzurum, Erzincan ve Muş'ta da hissedildi. Depreme ev ve iş yerlerinde yakalananlar kısa süreli panik yaşadı. Birçok kişi, deprem sırasında ve ardından sokağa çıkarak, binaları terk etti.

Karlıova’ya sınır olan Erzurum'un Çat ilçesinin kaymakamlık binası önünde depreme yakalananlar panik yaşadı. Deprem anında yaşanan sarsıntı nedeniyle sokağa koşanlar telefonla yakınlarını aramaya çalıştı. O panik anları da cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.