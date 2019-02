Doğu Ekspresi biletleri karaborsada

ANTALYA - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) Ankara- Kırıkkale- Kayseri- Sivas- Erzincan- Erzurum- Kars ana hattında sefer yapan ve 1310 kilometrelik yolu 24,5 saatte tamamlayan Doğu Ekspresi, bu kış sezonunun en çok rağbet gören turizm destinasyonu oldu. Her gün saat 18.00'de Ankara'dan, saat 08.00'de ise Kars'tan hareket eden Doğu Ekspresi, hem yataklı vagonlarda tren yolculuğunun rahatlığı hem de özellikle Sivas'tan itibaren Kars'a kadar eşsiz manzaralar ile 7'den 70'e büyük ilgi görüyor.



BİLETLER KARABORSADA



Tren yolculuğunu nostaljiye dönüştüren Doğu Ekspres turu, geçen yıldan itibaren büyük ilgi görüyor. Hemen herkesin seyahati arzuladığı bu trendeki en büyük sorun ise biletlerinin karaborsaya düşmesi. Halen 4 yataklı, 4 pulman, 2 kuşetli, 1 yemekli vagonla seferlerine devam eden trende; yataklı vagonda 10 kompartıman (1 kompartımanda 2 kişi), kuşetli vagonda 10 kompartıman (1 kompartımanda 4 kişi), pulman vagon ise 60 kişi kapasiteli hizmet veriyor. TCDD'nin online bilet satış uygulamasıyla her gün yaklaşık 1 ay sonrasının gidiş- dönüş trenlerinin biletleri, saat 00.00'dan itibaren satışa çıkarılıyor.



KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU'NDAN İNCELEME



Biletlerin satışı sırasında 'kamuya açıklık ilkesi' ihlal edildiği gerekçesiyle Kamu Denetçiliği Kurumu'nca inceleme başlatılırken, Doğu Ekspresi'ndeki bu sorunla ilgili binlerce şikayet başvurusu oldu. Doğu Ekspresi bilet satışı saatlerinin kamuya açıklanmadığını, bu nedenle seyahat özgürlüklerinin ihlal edildiğini ileri süren kişiler, Kamu Denetçiliği Kurumu'na şikayette bulundu. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, şikayetçiler, Doğu Ekspresi tren biletlerinin 30 gün öncesinden satışa sunulduğunu, biletlerin satışa çıkacağı günün bilindiğini; ancak biletlerin saatlerinin bilinmediğini, bazen sabaha karşı satışa sunulduğunu, dolayısıyla bilet almanın imkansız hale geldiğini öne sürdü. Başvurularda, satışa çıkarılmadan önce biletlerin saatleri konusunda bilgi alan kişi ve turizm acentelerinin toplu alım yaptıkları yönünde de iddialar yer aldı. Sorunun, Ankara- Kars ve Kars- Ankara olmak üzere her iki yönde de yaşandığını dile getiren şikayetçiler, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun ilgili idareyle görüşerek, bilet satışlarının tarihi yanında satışa çıkacağı saati de şeffaf olarak kamuoyuna duyurmasını talep etti. Başvuru sahiplerinin konuyla ilgili TCDD'ye de başvurdukları; ancak 'Bütün bilgiler internet sitemizde' cevabıyla karşılaştıkları açıklamada belirtildi. Kamu Denetçiliği Kurumu'nca yapılan açıklamada, şikayetlerle ilgili inceleme başlatıldığı vurgulandı.



BİLETİ 00.00'DAN SONRA ALMAK GÜÇ



Saat 00.00'dan sonra yaklaşık 1 ay sonrasının biletinin alınabildiği tren için bilet satışlarının açılışı bazen saat 04.00'e kadar uzayabiliyor. Ancak bu saatlere kadar beklenilse bile sadece pulman koltuk alınabiliyor. Yataklı veya örtülü kuşet olarak adlandırılan kompartımanlar, genellikle satışa açılmıyor. Açılsa da 1 veya 2 bilet bulunabiliyor. Yataklı ve örtülü kuşet vagonlarının tamamına yakınının tur şirketlerine ihale edilmesi, kalan çok az sayıdaki kompartıman için biletlerin bu konuyu sosyal medyadan iş edinmiş kişiler veya yine tur şirketleri tarafından satın alınması, Kars treni biletlerini karaborsaya düşürdü.



SOSYAL MEDYADAN FAHİŞ FİYATA BİLET



Özellikle Instagram ve Facebook gibi yaygın sosyal medya ağları üzerinden 'Doğu Ekspresi' ve 'Kars treni' başlıkları üzerinden oluşturulan hesaplarda; TCDD'nin 118 TL olan yataklı vagon bileti, talebe göre, 1500 liraya kadar satılabiliyor. Doğu Ekspres treni biletleri, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyurularla talep eden kişilere pazarlık usulü satılıyor.



'VATANDAŞ TUR ŞİRKETLERİNE MECBUR EDİLDİ'



Sosyal medya hesapları üzerinden bilet satışı yapan ve adının açıklamasını istemeyen bir sayfa yöneticisi, Doğu Ekspres treninde TCDD tarafından her gece yaklaşık 1 ay sonrası için açılan bilet satışlarında vatandaşın yataklı veya örtülü kuşet kompartıman bileti almasının neredeyse imkansız olduğunu söyledi. Bu işi ticari olarak da takip eden ve her gece bilet satışlarını kontrol eden sayfaların yanı sıra tur şirketleri olduğunu öne süren sayfa yöneticisi, bazı sayfalarda biletlerin 1500 TL'ye kadar satılabildiğini belirtti. TCDD'nin vatandaş için ayırdığını söylediği vagonların yine tur şirketlerine 2 ay önceden satıldığını, vatandaşın tur şirketlerine mecbur bırakıldığını savunan yönetici, eklendiği söylenen vagonların da açıldığında yine 'sıfır' yazısıyla karşılaşıldığını dile getirdi.



TCDD'DEN AÇIKLAMA



TCDD Taşımacılık'tan yapılan açıklamada ise Doğu Ekspresi'nde bulunan 4 pulman, 2 kuşetli ve 2 yataklı vagonun tamamının bireysel yolculara tahsis edilerek, 30 gün öncesinden satışa sunulduğu kaydedildi. Acente, dernek, öğrenci grubu, fotoğrafçılık grupları, dağcılık kulüpleri, vakıf ve benzeri gruplar için 2 yataklı vagon ilave edildiği belirtilen açıklamada, "2018- 2019 sezonunda bu gruplar için ilave edilen iki adet yataklı vagonun adil bir şekilde tahsisi için TCDD Taşımacılık internet sitesinde duyuru yapılmış, 4 Haziran- 20 Temmuz 2018 tarihleri arasında alınan talepler değerlendirilerek bu gruplar için bağlanan iki yataklı vagon eşit bir şekilde tahsis edilmiştir" denildi.



İLK SEFER 1949'DA YAPILDI



Ankara'dan itibaren yapımına 1920'li yıllarda başlanan Ankara ile Kars arasındaki demir yolunun Ankara ve Erzurum arası, 1949'da tamamlandı ve ilk yataklı vagonla yolculuk gerçekleştirildi. İstanbul ile Erzurum arası başlayan Doğu Ekspresi, Kars bölgesinde Ruslardan kalma hatla yapılan birleşmeyle 1973 yılından itibaren İstanbul ve Kars arasında hizmet vermeye başladı. Uzun yıllar Haydarpaşa'dan Kars'a yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan tren, Ankara- İstanbul hızlı treninin faaliyete geçmesiyle 2012'den itibaren Ankara ile Kars arasında sefer yapmaya başladı. 'Başkentray' projesi kapsamında Doğu Ekspresi, 11 Temmuz 2016 tarihinden itibaren Irmak- Kars- Irmak'ta hizmet veriyor ve yolcuların Ankara ile Irmak arası ulaşımı TCDD tarafından otobüslerle sağlanıyor.



DOĞA GRUPLARI YILDA 2 KEZ GİDİYOR



Özellikle yurdun birçok bölgesinde hem doğa yürüyüşü ve hem de dağcılık faaliyetleri düzenleyen doğa gruplarının gezileri ve sosyal medya üzerindeki paylaşımları ile ünü artan Doğu Ekspresi treni, özellikle batı illerinden yoğun ilgi görüyor. En çok ilgi gördüğü illerden biri de Antalya olan Doğu Ekspresi treniyle yaklaşık 6- 7 yıldır Kars bölgesine seyahat eden ve bölgede Allahuekber ile Sarıkamış gibi dağlarda kar yürüyüşü yapan Antalya Doğa ve Sanat Topluluğu'nca (ANDOST) bölgeye hem kış hem de bahar dönemi olmak üzere yılda 2 gezi düzenleniyor. Bilet konusunda büyük sıkıntılar yaşanmasına rağmen birçok grup hem tur şirketleri hem de bireysel olarak, yer bulabildiği takdirde bölgeye trenle gezi düzenliyor.



ONLARCA NEHİR VE EŞSİZ MANZARA



Doğu Ekspresi'ni son 6- 7 yıldır kullanan, Allahuekber Dağları'nda kar yürüyüşü ve tırmanış etkinlikleri gerçekleştiren ANDOST'un temsilcisi Cemal Ertugay, önceki yıllarda çok rahat geziler düzenlerken, özellikle geçen yıl ve bu sene büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Ertugay, Ankara'dan hareket eden Doğu Ekspresi'nin Kırıkkale, Kayseri ve Sivas'tan itibaren sırasıyla Tecer Irmağı, Taşlı Deresi, Kangal Çayı, Karaboğaz Çayı, Çaltı Çayı, Çaltı önlerinden itibaren Fırat Nehri, Karasu Çayı, Aras Nehri, Süngütaşı Deresi gibi bölgenin önemli su yataklarının oluşturduğu derin vadileri izleyerek, ülkenin kuzey batısını, ülkenin merkezi eksenini katedip, kuzey doğusuyla birleştirdiğini söyledi.



ALLAHUEKBER DAĞLARI'NA TIRMANIYORLAR



Cemal Ertugay, BEYDOSK ve ANDOST gibi uzun yıllardan bu yana bölgede tırmanış ile yürüyüş yapan çeşitli dağcılık ve spor kulüpleri üyelerinin döndükleri kentlerde yaptıkları söyleşi ve sunumlarla bölgenin tanıtımındaki payının büyük olduğunu söyledi. Dağcılık ve doğa sporları yapılarının Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesinde, münferiden Allahuekber Dağları'na tırmanış etkinlikleri ve kar- kış yürüyüş etkinlikleri düzenlediklerini kaydeden Ertugay, çetin kış koşullarında tırmanış etkinliklerinin uluslararası boyuta taşınmasının bölge turizmine başka boyut katacağını söyledi.