Doğal sit alanına HES projesinin iptal edilmesi sevindirdi

RİZE - Tarihi ahşap evleri, kemer köprüleri ve zengin bitki örtüsüne sahip Fındıklı ilçesi Çağlayan Vadisi, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca 2008 yılında 1’inci derecede doğal sit alanı ilan edilerek koruma altına alındı. Vadide yapılmak istenen HES projeleri de verilen hukuk ve çevre mücadeleleri ile iptal edildi. Vadide yeni bir HES projesi için ÇED süreci başlatıldı. 14 bin metrekarelik ormanlık alan içerisine yapılması planlanan proje için 8 Ağustos’ta halkın görüşüne başvurulacağı duyuruldu. Bugüne kadar verdikleri çevre ve hukuk mücadelesi ile vadilerini koruduklarını belirten çevreciler ve yöre halkı, HES yapımına karşı olduklarını belirtti.







KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN



Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, HES projesinin ÇED başvuru dosyası incelenerek, projenin 'Kesin Korunacak Hassas Alan' içerisinde kaldığı, yapılması halinde olumsuz çevresel ve sosyal etki yaratabileceği gerekçesiyle ÇED sürecini sonlandırıldı. Karar, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından kamuoyuna duyuruldu.



Fındıklı Derelerini Koruma Platformu Sözcüsü Hüseyin Acar, projenin iptal edilmesinin doğru bir karar olduğunu, ancak mücadeleden vazgeçmeyeceklerini kaydetti. Acar, “Bu projeyi iptal ettiler, ama başka zaman yine HES için gelecekler. Tepki gösteriyoruz, vazgeçiyorlar, sonra yine geliyorlar. Biz bunu 14 yıldır yaşıyoruz. Biri geliyor, biri gidiyor. Ne şimdi, ne de sonra yaşam alanlarımıza müdahale etmelerine izin vermeyeceğiz. Buralar bizim yaşam alanımız. Burası ‘korunacak alandır, sit alanıdır’ diyoruz. Burada yaşayan birçok canlılar var diyoruz. Bizi rahatsız etmeyin. Biz tarihte atalarımızdan aldığımız bu toprakları ve suları gelecek kuşaklara temiz olarak bırakmak istiyoruz” dedi.