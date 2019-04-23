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Diyarbakırlı çocuklar 23 Nisan'ı uçurtma uçurarak kutladı

Diyarbakır'da Sur Kaymakamlığı ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Dicle Vadisi'nde uçurtma şenliği düzenlendi.

Diyarbakırlı çocuklar 23 Nisan'ı uçurtma uçurarak kutladı

Diyarbakır'da Sur Kaymakamlığı ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Dicle Vadisi'nde uçurtma şenliği düzenlendi.

23 Nisan 2019 Salı 14:32
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Diyarbakırlı çocuklar 23 Nisan'ı uçurtma uçurarak kutladı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, uçurtmalarla kutlandı. Sur Kaymakamlığı ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği etkinlikte, Diyarbakırlı yüzlerce çocuk, 23 Nisan'ı Dicle Vadisi'nde uçurtma uçurarak kutladı.

Uçurtma etkinliğine katılan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, bu etkinliği 3 yıldır sürdürdüklerini ifade ederek, Diyarbakırlı çocukları iyi bir tiyatro seyircisi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Kurt, "3 yıldır bir uçurtma şenliğini düzenliyoruz. Bu şenlikte çocuklarımıza uçurtma, şapka, pamuklu şeker dağıtıyoruz. Bu şekilde çocuklarımızı kültüre, sanata yönlendiriyoruz. Burada çocuk oyunlarımızda sahnelerimizi çocuklar dolduruyor. Oyunlarımızı izliyorlar. Diyarbakır'da oldukça fazla bir seyircimiz var. Çocuklarımızı da böyle gelenekselleştireceğimiz uçurtma şenliğinde bir araya getiriyoruz. Ümit ediyorum çocuklarımızla hep beraber Devlet Tiyatroları'nın sahnelerini hep beraber dolduracağız. Onları çok iyi bir tiyatro seyircisi haline getireceğiz. Onlara şimdiden başarılar diliyorum, hem böylesi önemli bir etkinliğe katıldıkları için içtenlikle teşekkür ediyorum. Bugün çok önemli bir gün, tüm Türkiye'de çocuk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor. Ben de böylesi bir günde, böylesi anlamlı bir günde Diyarbakır'da bulunmaktan son derece mutluyum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır23 NisançoucklarUçurtma
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