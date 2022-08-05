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Diyarbakır’da kavurucu sıcaklar nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı

05 Ağustos 2022 Cuma 15:33
Diyarbakır’da kavurucu sıcaklar nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı

DİYARBAKIR’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih edince cadde ve sokaklar boş kaldı.

Yaz mevsiminin en sıcak geçtiği illerden Diyarbakır’da termometreler 40 dereceyi gördü. Sıcaktan bunalan vatandaşların bazıları sur diplerini ve onları çevreleyen parklardaki gölgelikleri tercih etti. Son yılların en sıcak günlerinin yaşandığı kentte, çoğu vatandaş evlerinde kalmayı tercih edince cadde ve sokaklar boş kaldı.

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmesi tahmin edilirken, uzmanlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve güneş çarpmalarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.  

Çocuklar ise tehlikesi ve yasak olmasına rağmen süs havuzlarında serinledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırSıcaklıkKavurucu Sıcaklır
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