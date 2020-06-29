Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Diyarbakır merkezli 7 ilde terör operasyonu
Diyarbakır merkezli 7 ilde terör...
Kurbanlıklar satışa çıktı
Kurbanlıklar satışa çıktı
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 3 terörist etkisiz hale...
Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem
Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde deprem
Fatih Terim: Bugün oyuncularım vazgeçmedi
Fatih Terim: Bugün oyuncularım vazgeçmedi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Diyarbakır merkezli 7 ilde terör operasyonu

Diyarbakır merkezli 7 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında HDP'nin eski belediye başkanlarının da bulunduğu gözaltına alınan 42 kişiden 8'i tutuklandı.

29 Haziran 2020 Pazartesi 09:34
0 Okunma
Diyarbakır merkezli 7 ilde terör operasyonu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) adıyla düzenlenen toplantılara katılan ve terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. 26 Haziran günü 7 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında HDP'li belediye meclis üyeleri, eski belediye başkanı, avukatlar, Makine Mühendisleri Odası Diyarbakır Şube yöneticisinin de bulunduğu 42 şüpheli gözaltına alınırken, 21 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Gözaltına alınan emniyetteki sorguları tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 8 şüpheli terör örgütü üyeliği suçundan tutuklandı. 34 şüphelinin ise emniyetteki sorgusu devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırTerörOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Koca: Yaz, rehavete neden olmamalı
Bakan Koca: Yaz, rehavete neden olmamalı
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: 1'i Gri Liste'de 3 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: 1'i Gri Liste'de 3 terörist teslim oldu
HAİN SALDIRININ FAİLLERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
HAİN SALDIRININ FAİLLERİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Dışişleri'nden ABD'nin '2020 İnsan Ticareti Raporu'na tepki
Dışişleri'nden ABD'nin '2020 İnsan Ticareti Raporu'na tepki
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) başladı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) başladı.
Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 82'ye yükseldi
Koronavirüs salgınında can kaybı 5 bin 82'ye yükseldi
Dışişleri: Ülkemizin, GKRY ile masaya oturması söz konusu olamaz
Dışişleri: Ülkemizin, GKRY ile masaya oturması söz konusu olamaz
MSB: Haftanin'de 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Haftanin'de 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı