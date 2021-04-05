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Diyarbakır'da terör operasyonu: 22 gözaltı

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK ile 'Özgür Kadın Hareketi'nin ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 22 şüpheli gözaltına alındı.

05 Nisan 2021 Pazartesi 11:14
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Diyarbakır'da terör operasyonu: 22 gözaltı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK ile 'Özgür Kadın Hareketi'nin ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Özgür Kadın Hareketi'nin, üyelerinin terör örgütü adına siyasi- ideolojik eğitim almalarına 'dernek' ve 'platform' adı altında destek olduğu, terör örgütünün kadınlara sempatisini kazandırarak, kadınları saflarına çektiği, legal yapı altında illegal olan örgütsel görüşme, toplantı, yürüyüş düzenlediği yönünde bilgiler elde etti. Çalışmalar sonucu belirtilen faaliyetleri yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah kent genelinde operasyon başlatıldı. Eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakırda Terör Operasyonu
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