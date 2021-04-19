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Diyarbakır'da kısıtlama sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk

Diyarbakır'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerde vaka sayısı artan iller arasında yer alan kentin birçok noktasında sosyal mesafeye ve maske kuralına uyulmadığı gözlendi.

19 Nisan 2021 Pazartesi 15:14
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Diyarbakır'da kısıtlama sonrası cadde ve sokaklarda yoğunluk

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ramazan ayı nedeniyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde cuma günü saat 19.00'da başlayan ve bugün saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlaması sonrası, Diyarbakır'da cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu oluştu. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilerde her 100 bin kişide 117,36 kişiyle 'sarı' kategoriden 'kırmızı' kategoriye geçen Diyarbakır'da, alışveriş mekanlarının olduğu bölgelerde sosyal mesafeye dikkat edilmediği, maske takanların da maskelerini çene altına indirdikleri görüldü.  Güvenlik güçleri yoğunluğun yaşandığı yerlerde, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunarak, denetimlerini sürdürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırKısıtlama SonrasıYoğunluk
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