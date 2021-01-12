Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1544
ALTIN
446.151
DOLAR
7.4599
STERLİN
10.1349
EURO
9.0666
Konut İmarlı 4 adet arsanın satış ihalesi yapılacak
Konut İmarlı 4 adet...
24. Tüketici Ödülleri Sahiplerini Bekliyor
24. Tüketici Ödülleri Sahiplerini...
İstanbul Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Mali Destek Programları İlan Edildi
İstanbul Kalkınma Ajansı 2021...
Lisanüstü Programlara Öğrenci Alınacak
Lisanüstü Programlara Öğrenci Alınacak
Kamu İhale Kurumu 20 personel alacak
Kamu İhale Kurumu 20...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Diyarbakır'da esnafa 1500 TL nakit desteği

Koronavirüs vakalarının yüzde 70 gerilediği, yoğun bakım servislerindeki doluluk oranının da yüzde 29'a düştüğü Diyarbakır'da Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesi'nce iş yerleri kapalı olan 2 bin 761 esnafa 1500 TL ek nakdi destek sunulacağını ve 7 bin 362 çalışana erzak yardımı yapılacağını söyledi.

12 Ocak 2021 Salı 14:29
4 Okunma
Diyarbakır'da esnafa 1500 TL nakit desteği

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta içi saat 21.00'den sonra hafta sonu da tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının olumlu sonuç verdiği Diyarbakır'da, vakalar yüzde 70 oranında gerilerken, yoğun bakım servislerindeki doluluk oranı da yüzde 29'a düştü. Vali Münir Karaloğlu, esnafa sunulacak destek paketi ile ilgili gerçekleştirilen toplantıda, Büyükşehir Belediyesi tarafından son tedbirler nedeniyle iş yerleri kapalı olan 2 bin 761 esnafa 1500 TL ek nakdi destek ve 7 bin 362 çalışana erzak yardımı yapılacağını açıkladı. Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu ve Diyarbakır Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya'nın da hazır bulunduğu toplantıda Vali Karaloğlu, 1500 TL desteğin, oda kayıtlarına göre ödeneceğini, çalışanlara verilecek yardım kolilerinin ise evlere dağıtılacağını kaydetti. 

'KURULAN ŞİRKET SAYISI, KAPANAN SAYISINI KATLADI'

Diyarbakır'da 2020 yılında yeni kurulan şirket sayısının, kapanan şirket sayısını katladığını dile getiren Vali Karaloğlu, "Salgını bütün şiddetiyle yaşadığımız 2020 yılında Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın verilerine göre şehrimizde 1028 iş yeri kapanırken 4 bin 556 iş yeri ise açıldı. Yani kapananın 4 katı iş yeri işe başladı. Diyarbakır Ticaret Odası verilerinde de aynı umut verici tabloyu görüyoruz. Odamıza kayıtlı 229 işletme kapanırken, 1994 yeni işletme işe başladı. Yani kapanan işletmelerin neredeyse 9 katı işletme işe başladı" dedi.

'DİYARBAKIR'DA YÜZDE 70'E VARAN İYİLEŞME VAR'

Covid-19 yoğun bakım doluluk oranının yüzde 29'a gerilediği Diyarbakır'da, salgına karşı mücadelenin büyük kararlılıkla sürdürüldüğünü anlatan Vali Karaloğlu, şunları söyledi:

"Neredeyse tamamen durdurduğumuz hayata yeniden başladıktan sonra salgında yaşanan artış nedeniyle 17 Kasım itibarıyla yeni tedbirler almak zorunda kaldık. Bu tedbirleri Cumhurbaşkanı'mız ilan etti. Akşam 21.00'den sonra dışarı çıkmıyoruz. Cumartesi- pazar günü evdeyiz. Bazı esnafın faaliyetlerine kısıtlamalar getirdik. Bazı esnafımızın ise faaliyetlerini tamamen durdurmak zorunda kaldık. Bugün 12 Ocak ve bu tedbirlerin doğru tedbirler olduğunu hepimiz gördük, görüyoruz.  Diyarbakır'ımızda tüm verilerde yüzde 70'e varan iyileşme var. Diyarbakır'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımlar da takip eden süreçte banka kartları aracılığıyla yapılacak. Bunun için 4 ilçede 2700 banka kartı dağıtımı tamamlandı. 17 ilçede bu kartların dağıtımı devam edecek."

'SALGIN SONRASINA HAZIRLIK BÜYÜK'

Salgınla mücadeleye devam ederken bir taraftan da salgından sonraki günlere hazırlandıklarını belirten Vali Münir Karaloğlu, "En yakıcı sorunumuz olan işsizliğin çözümü için iş dünyamızla birlikte önemli çalışmalara imza atıyoruz. Yıllarca kapalı kalmış mermer maden ocaklarımızı açtık. Türk Telekom'un çağrı merkezini şehrimizde kurduk. 112 Çağrı Merkezi'mizi açtık. Organize sanayi bölgelerimizin sorunlarını çözdük. Fabrika çarkları dönmeye başladı. Lojistik merkezimiz plan aşamasından, proje aşamasına geçti. 'Mezopotamya'nın altın üçgeni turizm' projemizi başlattık. Yerli ve yabancı tur operatörleri, şehrimize yönelik tur programları hazırlamaya başladı. Surlarımızı bir cazibe merkezi yapmak üzere restorasyonlarımız ilerliyor. Diyarbakır'daki 1150 kilometre yolu yeniliyoruz. Cuma günü Cumhurbaşkanı'mızın katıldığı törenle Devegeçidi Köprüsü'nü açtık. Çevre yolumuz, şehrimizi kuşatacak şekilde ilerliyor. Millet bahçelerimiz hazırlanıyor. 2021'i Diyarbakır'da kabuklu yemiş yılı ilan ettik. Mesleki eğitim seferberliğini başlattık" dedi.
 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs Vakalarının Yüzde 70 GerilediDiyarbakırEsnafNakit Desteği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Çatlak’ iddiasına Akkuyu’dan cevap!
‘Çatlak’ iddiasına Akkuyu’dan cevap!
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon
İsmail Güneş'in kamerası ve fotoğraf makinesi Basın Müzesi'ne bağışlandı
İsmail Güneş'in kamerası ve fotoğraf makinesi Basın Müzesi'ne bağışlandı
ERÜ Rektörü Çalış: Faz-2 için 400'ün üstünde gönüllümüz bekliyor
ERÜ Rektörü Çalış: Faz-2 için 400'ün üstünde gönüllümüz bekliyor
Kısıtlamaya uymayan 35 bin 544 kişiye işlem yapıldı
Kısıtlamaya uymayan 35 bin 544 kişiye işlem yapıldı
Malatya'ya şehit ateşi düştü
Malatya'ya şehit ateşi düştü
Yeni yılda AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istiyoruz
Yeni yılda AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istiyoruz
Karadeniz'de hamsinin yerini istavrit ve barbun aldı
Karadeniz'de hamsinin yerini istavrit ve barbun aldı
Sağlık çalışanlarına koruyucu önlük dikiyorlar
Sağlık çalışanlarına koruyucu önlük dikiyorlar

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma