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Diyanet'ten 'bayram namazı' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nca, Covid-19 salgını sebebiyle camilerde bayram namazı kılınamayacağı belirtilerek, dileyen vatandaşların evlerinde bayram namazı niyetiyle, dileyenlerin de duha/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle namaz kılabileceğini açıkladı.

21 Mayıs 2020 Perşembe 14:25
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Diyanet'ten 'bayram namazı' açıklaması

ANKARA - Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, İslam'da farz olan oruç ve hac ibadetlerinin tamamlanmasıyla Ramazan ve Kurban olmak üzere iki dinî bayramın kabul edildiği ve her ikisi için de bayram namazlarının meşru kılındığı bildirildi. Fıkıh mezheplerinin, bayram namazının hükmü ve bu ibadetin tek başına kılınıp kılınmayacağı konusunda farklı görüşler serdettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîlere göre vâcip, Şâfiîlere göre sünnettir. Hanefî mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine gelmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması şarttır. Herhangi bir sebepten dolayı bayram namazını cemaatle kılamayan kimsenin bunu kaza etmesi gerekmediği gibi bu kişinin tek başına bayram namazını kılması da gerekmez. Bayram namazını camide cemaatle kılamayanların, evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle nafile namaz kılmaları müstehabtır. Şafiî mezhebine göre de bayram namazının bir yerde ve topluca kılınması esastır. Bununla birlikte değişik sebeplerle cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caizdir. Buna göre cemaate katılmayan kişiler, kadınlar, çocuklar ve yolcular evlerinde münferiden bayram namazını kılabilirler. Bayram namazlarını sünnet olarak gören Şafiilere göre yalnız başına kılacak kimsenin hutbe okuması şart değildir."

'CAMİLERDE BAYRAM NAMAZI KILINAMAYACAK'

Bayram namazının hep birlikte cemaatle kılınan ve Müslümanların vahdetini gösteren çok önemli ibadet olduğunu vurgulanarak, "Ancak salgın, bulaşıcı hastalık, karantina uygulamaları gibi sebeplerle bu namazın camilerde veya musallalarda cemaatle kılınması imkanının olmadığı zamanlarda, Müslümanların yukarıda açıklanan görüşler doğrultusunda ibadet hayatlarına yön vermeleri mümkündür. Nitekim bu yıl da maalesef milletçe büyük mücadele verdiğimiz Covid-19 salgını sebebiyle camilerimizde bayram namazı kılınamayacaktır" denildi.

'MİNARELERDEN TEKBİR GETİRİLECEK'

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ramazan Bayramı’nın ilk gününde her ilin kendi bayram namazı saatinde minarelerden bayram günlerinin şiârından olan tekbirler getirmek suretiyle bayram coşkusunun yaşanmasına ve herkesin bulunduğu yerde bu sevince katılmasına yönelik bir uygulama yapacağı belirterek, şunları kaydedildi:

"Halkımızın da tıpkı önceki bayramlarda olduğu gibi gerekli temizliğini ve diğer hazırlıklarını yapması, giyim kuşamına özen göstermesi ve güneşin yükseldiği o bayram namazı vaktini heyecanla, dualarla, zikirlerle beklemesi uygun olacaktır. Böylece bayram namazını cemaatle kılamamanın hüznünü, bayram namazı vaktine sağ salim ulaşmış olmanın sevinci ve şükrü ile Allah'ın huzuruna durarak giderebilecektir. Minarelerden okunan tekbirlere eşlik ederek o günün bayram günü olduğunu ailesiyle birlikte idrak edecektir. Yukarıda açıklandığı gibi dileyen kardeşlerimiz bayram namazı niyetiyle, dileyenler de duha/işrak (kuşluk) namazı niyetiyle namaz kılabileceklerdir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek KuruluCovid19Bayram Namazı
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