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Diyanet: Dileyen evinde bayram namazını kılabilir

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs nedeniyle bayram namazının camilerde kılınamayacağını belirterek, "Dileyen evinde bayram namazını, dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir" dedi.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 12:13
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Diyanet: Dileyen evinde bayram namazını kılabilir
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaptığı açıklamada, mübarek Ramazan ayının son gününde olunduğunu hatırlatarak, "Rahmet mevsimiyle vedalaşmanın hüznünü yaşıyoruz" dedi. Yarın ise Ramazan Bayramı olduğunu ve bayramların müminler için sevincin, coşkunun, muhabbetin en yoğun yaşandığı zamanlar olduğunu belirten Erbaş, şunları ifade etti:

"Şüphesiz bu heyecanın başlangıç vakti de bayram namazıdır. Ancak hepimizin bildiği gibi bir salgın sebebiyle zor ve çok hassas zamanlardan geçmekteyiz. Bu sebeple üzülerek ifade etmeliyim ki; camilerimizde bayram namazı kılamayacağız. Çünkü yüce dinimiz İslam'a göre insan hayatı ve sağlığı her şeyden daha önemli ve daha önceliklidir. Ancak camilerimizden uzak kalmanın hüznünü bir nebze azaltmak maksadıyla, bayramın ilk gününde her ilimizin kendi bayram namazı vaktinde, minarelerimizden bayram günlerinin şiârından olan tekbirler yükselecektir. Bayramın gerçek manasını anlamaya, yüreklerimizi aynı duyguda buluşturmaya ve beraberce daha güzel bir hayat inşa etmeye dair Ankara'da bayram hutbesi irad edeceğim inşallah. Dolayısıyla mevcut şartlarda bayram coşkusunu en güzel şekilde yaşayabilmek için evlerimizde aile fertlerimiz ve özellikle çocuklarımızla beraber tıpkı önceki bayramlarda olduğu gibi tüm hazırlıklarımızı yapalım. Sabah namazının ardından güneşin yükseldiği bayram namazı vaktine kadar heyecanla, dualarla, zikirlerle bekleyelim. Minarelerden okunan tekbirlere eşlik ederek bayram sevincine ve coşkusuna katılalım. Diyanet TV'nin ve birçok televizyon kanalının sabah 6'dan itibaren canlı yayınlayacağı bayram hutbesini dinleyelim. Dileyen evinde bayram namazını, dileyen de nafile niyetiyle iki ya da dört rekat kuşluk namazı kılabilir. Böylece bayram namazı vaktinin bereketinden ve bayramın güzelliğinden ailemizle beraber en iyi şekilde istifade edelim. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyor, bu bayramın hüzünlü gönüllerin sevince dönüşmesine vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
DiyanetAli ErbaşBayramNamazRamazan Bayramı
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