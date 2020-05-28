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Dışişleri'nden Yunan Bakana tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın açıklamasına ilişkin, "Sınırda, tüm dünyanın gözü önünde masum insanlara her türlü vicdansızlığı yapanların Türkiye'ye 'barbar' demesi utanç vericidir. Yunan devleti önce kendi barbarlığından kurtulmalıdır" dedi.

28 Mayıs 2020 Perşembe 10:02
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Dışişleri'nden Yunan Bakana tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türkiye'ye yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine yazılı cevapta bulundu. Aksoy, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye karşı diyalog yerine gerginlik politikasını tercih eden, gerçekleri iç politika saikleriyle manipüle ederek kamuoyunu yanıltan ve 'Düşmanımın düşmanı dostumdur' zihniyetiyle hareket eden Yunanistan liderliğini akıl ve izana davet ediyoruz. Yunanistan’ın sığınmacıların temel hak ve özgürlüklerini ve özellikle yaşam haklarını açıkça ihlal ettiği uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporlarında yer almaktadır. Sınırda, tüm dünyanın gözü önünde masum insanlara her türlü vicdansızlığı yapanların Türkiye'ye barbar demesi utanç vericidir. Yunan devleti önce kendi barbarlığından kurtulmalıdır. Bunun için de sığınmacıların haklarına saygı göstermeli, onlara işkence ve kötü muamele yapmamalı ve geri itmemelidir. Ayrıca sözde medeniyetin beşiği olduğunu iddia edenlerin kendi dilinden ve dininden olmayanlara da saygı göstermesi gerekir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıHami AksoyYunanistanNikos Dendias
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