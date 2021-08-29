Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1458.23
ALTIN
487.66
DOLAR
8.3443
STERLİN
11.5172
EURO
9.8793
Bakım ve onarım malzeme ve hizmet alımı işi ihale edilecektir
Bakım ve onarım malzeme...
46 öğretim üyesi alacak
46 öğretim üyesi alacak
Nusaybin'de spor salon yapım ihalesi
Nusaybin'de spor salon yapım...
36 öğretim üyesi alacak
36 öğretim üyesi alacak
10 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
10 Öğretim Görevlisi ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dışişleri'nden Yemen'e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in Lahj vilayetinde, Arap Koalisyonu kontrolündeki El Anad askeri üssüne düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

29 Ağustos 2021 Pazar 18:31
8 Okunma
Dışişleri'nden Yemen'e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yemen'in Lahj vilayetinde, Arap Koalisyonu kontrolündeki El Anad askeri üssüne bugün silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve balistik füzelerle gerçekleştirilen ve çok sayıda askerin ölümüne ve yaralanmasına neden olan saldırı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Yemen halkı ve hükümetine de başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Yemen'de yaklaşık yedi yıldır devam eden iç savaşın ancak barışçıl yollarla çözüme kavuşturulabileceğinin, çatışmaların devamının kardeş Yemen halkının karşı karşıya bulunduğu insani krizi daha da derinleştirmek dışında bir sonuç getirmediğinin artık tüm taraflarca idrak edilmesi lazımdır. Bu çerçevede, ülke genelinde bir an önce kapsamlı ateşkes ilan edilerek, KİK girişimi, Ulusal Diyalog Konferansı kararları ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları temelinde siyasi çözüme odaklanılması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeDışişleri BakanlığıYemenSaldırıEl Anad
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
Almanya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
Sosyal medya fenomenleri ifadeye çağrıldı
Sosyal medya fenomenleri ifadeye çağrıldı
Orhangazi’de 4 taşınmaz kiraya verilecek
Orhangazi’de 4 taşınmaz kiraya verilecek
Antalya’da 125 İtfaiye Eri Alacak
Antalya’da 125 İtfaiye Eri Alacak
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de
Türkiye'den Haiti'ye deprem yardımı
Türkiye'den Haiti'ye deprem yardımı
Tekirdağ'da makilik alanda yangını
Tekirdağ'da makilik alanda yangını
Muğla'da ilk filizler çıktı
Muğla'da ilk filizler çıktı
Kars'ta sağanak ve dolu 
Kars'ta sağanak ve dolu 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma