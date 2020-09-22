Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1089
ALTIN
468.534
DOLAR
7.6428
STERLİN
9.8262
EURO
8.9616
Beyoğlu'nda tramvayla otomobil çarpıştı
Son Dakika
Beyoğlu'nda tramvayla otomobil çarpıştı
Yunanistan en stratejik kurumunu İsrail'e kaptırdı
Son Dakika
Yunanistan en stratejik kurumunu İsrail'e...
Kozan’da oto galeriye Kalaşnikoflu saldırı: 2 yaralı
Son Dakika
Kozan’da oto galeriye Kalaşnikoflu saldırı:...
Prof. Dr. Evrüke: Anne sütünden koronavirüs bulaşmıyor
Son Dakika
Prof. Dr. Evrüke: Anne sütünden...
Dışişleri: Bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur
Son Dakika
Dışişleri: Bizim nazarımızda hiçbir değeri...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dışişleri: Bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan, AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısı sonucunda bir Türk denizcilik şirketinin Libya bağlamında yaptırım listesine alınması hakkında, "Bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur" denildi.

22 Eylül 2020 Salı 09:58
5 Okunma
Dışişleri: Bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur

Dışişleri Bakanlığı, AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısında alınan bir Türk denizcilik şirketinin yaptırım listesine alınması hakkında yazılı açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "AB Dış İlişkiler Konseyi'nin bugünkü toplantısı sonucunda Libya bağlamında bir denizcilik şirketimizin de yaptırım listesine alınmasının bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur. AB'nin İrini Operasyonu korsan Hafter'i ödüllendirmekte, BM tarafından tanınan Libya hükümetini ise cezalandırmaktadır. Ülkemizin meşru hükümete yaptığı yardımlar, ambargo ihlali olarak nitelenirken, BAE başta olmak üzere darbeci Hafter'e BMGK kararları hilafına karadan ve havadan silah gönderen ülke ve şirketlerin görmezden gelinmesi AB'nin taraflı tutumunun açık bir göstergesidir" ifadeleri kaydedildi.

'SON DERECE TALİHSİZLİKTİR'

AB'nin, uluslararası meşruiyet yerine çifte standartlı tutumunu sürdürdüğü vurgulanan açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Bu tutumuyla AB'nin, uluslararası meşruiyetten yana bir tavır takınmak yerine, saldırganı mükafatlandıran İrini Harekatı'yla ortaya koyduğu çifte standartlı tutumunu sürdürmekte ısrar ettiği görülmektedir. Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesi için gayret gösterilen bir zamanda böyle yanlış bir karar alınması ise son derece talihsizdir. AB, bölgede güvenlik ve istikrar istiyorsa bu taraflı tutumundan vazgeçmeli, Türkiye ile istişare ve iş birliği içinde hareket etmelidir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
YaptırımABDışişleri Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
USTA SANATÇIDAN ALKIŞLANACAK HAREKET
USTA SANATÇIDAN ALKIŞLANACAK HAREKET
MAHKUM YAKINLARI SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA
MAHKUM YAKINLARI SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA
Okul servislerine denetim
Okul servislerine denetim
Bakan Ziya Selçuk, velilere seslendi
Bakan Ziya Selçuk, velilere seslendi
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Koca'dan, Mansur Yavaş'a teşekkür
Bakan Koca'dan, Mansur Yavaş'a teşekkür
MSB: Son 24 saatte 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Son 24 saatte 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Gebze-İzmit kesimi, törenle açıldı
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Gebze-İzmit kesimi, törenle açıldı
100 yıllık Türk Bayrağı vatana döndü
100 yıllık Türk Bayrağı vatana döndü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans