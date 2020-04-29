Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Bir Haftaya Sığdırabileceğiniz 3'lü Rota Alternatifleri
Son Dakika
Bir Haftaya Sığdırabileceğiniz 3'lü Rota...
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Hafter' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Hafter' açıklaması
ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59 bini geçti
ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59...
Bakan Ersoy'un açıklaması turizmcileri umutlandırdı
Bakan Ersoy'un açıklaması turizmcileri umutlandırdı
Kâğıthane’de fırınlar denetlendi
Kâğıthane’de fırınlar denetlendi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Hafter' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in, 'Libya Siyasi Anlaşması'nı tanımadığını ve ülke yönetiminin başına geçtiğine ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

29 Nisan 2020 Çarşamba 09:46
3 Okunma
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Hafter' açıklaması
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in, 2259 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanmış bulunan 'Libya Siyasi Anlaşması'nı tanımadığını ve sözde Libya ulusal ordusunun komutanı olarak ülke yönetiminin başına geçtiğini açıkladığına dikkat çekildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Hafter bu açıklamasıyla Libya'daki krizin siyasi diyalog yoluyla çözülmesini istemediğini, Berlin Konferansı’nın sonuçları dahil, bu yöndeki uluslararası çabaları desteklemediğini ve ülkede bir askeri diktatörlük oluşturmayı amaçladığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu şahıs, 1 yılı aşkın süredir herhangi bir ayırım gözetmeden sürdürdüğü saldırılarla Libya’daki insani durumun daha da derinleşmesine neden olmuş, bu salgın ortamında petrol üretimine uyguladığı ablukayı devam ettirerek Libya halkının ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemenin teminini engellemiş ve suyu baskı aracı olarak kullanmaktan çekinmemiştir. Libya'da bir cunta rejimi kurma niyeti olduğu konusunda artık herhangi bir şüphe bulunmayan bu şahsa uluslararası toplumun daha fazla gecikmeden gereken karşılığı vermesi gerekmektedir. Öte yandan, demokrasi havariliği yapan bazı ülkeler dahil, kendisine destek verenlerin Libya halkının gözünde onun yaptıklarına ortak olacakları da unutulmamalıdır."

Türkiye'nin, bölgeyle olan köklü tarihi bağlarının getirdiği sorumluluk anlayışıyla, Libya Siyasi Anlaşması tarafından oluşturulan Ulusal Mutabakat Hükümeti ve tüm diğer meşru Libya kurumlarının korunması için kardeş Libya halkının yanında yer almaya ve siyasi çözüm çabalarını desteklemeye kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıLibyaHafter
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Ersoy'un açıklaması turizmcileri umutlandırdı
Bakan Ersoy'un açıklaması turizmcileri umutlandırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a mektup
İletişim Başkanlığı, güncel koronavirüs verilerini paylaştı
İletişim Başkanlığı, güncel koronavirüs verilerini paylaştı
THY'den sefer açıklaması
THY'den sefer açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili açıklama
Koronavirüsten can kaybı 2992'ye yükseldi
Koronavirüsten can kaybı 2992'ye yükseldi
Ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili önemli gelişme
Ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili önemli gelişme
120 tutuklu ve hükümlüye 'Covid-19' tanısı konuldu
120 tutuklu ve hükümlüye 'Covid-19' tanısı konuldu
Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü modacı Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı