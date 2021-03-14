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Dışişleri Bakanlığı: Endişeyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Çek Cumhuriyeti'nin, uluslararası statüsü Birleşmiş Milletler (BM) kararlarıyla teminat altına alınmış bulunan Kudüs'te diplomatik ofis açmasının endişeyle karşılandığını bildirdi.

14 Mart 2021 Pazar 10:43
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Dışişleri Bakanlığı: Endişeyle karşılıyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Çek Cumhuriyeti'nin, uluslararası statüsü BM kararlarıyla teminat altına alınmış bulunan Kudüs'te diplomatik ofis açmasını endişeyle karşılıyoruz. Sözkonusu adım Filistin-İsrail ihtilafının temel parametrelerinden olan Kudüs'ün statüsünü aşındırmaya yönelik girişimlere hizmet edecek bir nitelik taşımaktadır. Uluslararası toplumun tüm üyelerini, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsü ile Filistin-İsrail sorununun adil, kapsamlı ve kalıcı çözümüne yönelik uluslararası parametrelere saygı göstermeye davet ediyoruz" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeDışişleri Bakanlığıçek CumhuriyetiKudüsBM
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