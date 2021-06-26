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Dinek Dağı kafe, zipline işleri kiralanacak

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26 Haziran 2021 Cumartesi 07:43
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Dinek Dağı kafe, zipline işleri kiralanacak

Dinek Dağı kıl çadır kafe, göl kafe ve zipline işletilmesi işleri ihale ile kiralanacak

Kırıkkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dinek Dağı Doğa Sporları Kamp Alanında bulunan kıl çadır kafe, göl kafe ve zipline işletmesi kiraya verilecek. 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihale, 8 Temmuz 2021 tarihinde Yenişehir Mahallesi Yurtkur Cadddesi No: 30 Yahşihan-KIRIKKALE adresinde yapılacak.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ve daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Dinek DağıKafeZipline
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