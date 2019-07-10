Didim'de 73 kaçak göçmen yakalandı

AYDIN - Didim'in Tekağaç mevkiinde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, bugün saat 06.00 ve 07.00'de, içinde kaçakların bulunduğu 2 ayrı lastik bota yönelik çalışma yaptı. Botlardaki 42'si Afganistan, 16'sı Suriye, 7'si Somali, 3'ü Uganda, 2'si Kamerun, 2'si Filistin ve 1'i de Sudan uyruklu toplam 73 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler Sahil Güevinlik botuna alınıp, ilçedeki bir marinaya getirildi.



BEBEĞİ POŞETE KOYMUŞLAR



Yakalanan kaçak göçmenler arasında sudan etkilenmemesi için siyah poşet içerisine konulduğu belirlenen bir bebek de dikkat çekti. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.