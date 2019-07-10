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Didim'de 73 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, 1 saat arayla 2 ayrı lastik botta, yabancı uyruklu toplam 73 kaçak göçmen yakalandı. Yakalananlar arasında bulunan bir bebeğin sudan etkilenmemesi için naylon poşet içerisine konulmuş olması dikkati çekti.

Didim'de 73 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde, 1 saat arayla 2 ayrı lastik botta, yabancı uyruklu toplam 73 kaçak göçmen yakalandı. Yakalananlar arasında bulunan bir bebeğin sudan etkilenmemesi için naylon poşet içerisine konulmuş olması dikkati çekti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:02
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Didim'de 73 kaçak göçmen yakalandı

AYDINDidim'in Tekağaç mevkiinde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, bugün saat 06.00 ve 07.00'de, içinde kaçakların bulunduğu 2 ayrı lastik bota yönelik çalışma yaptı. Botlardaki 42'si Afganistan, 16'sı Suriye, 7'si Somali, 3'ü Uganda, 2'si Kamerun, 2'si Filistin ve 1'i de Sudan uyruklu toplam 73 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler Sahil Güevinlik botuna alınıp, ilçedeki bir marinaya getirildi.

BEBEĞİ POŞETE KOYMUŞLAR

Yakalanan kaçak göçmenler arasında sudan etkilenmemesi için siyah poşet içerisine konulduğu belirlenen bir bebek de dikkat çekti. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kaçak GöçmenDidimAydın
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