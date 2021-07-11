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DHMİ, 10 personel alacak

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11 Temmuz 2021 Pazar 09:39
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DHMİ, 10 personel alacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 10 personel alacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere Asistan Hava Trafik Kontrolörü pozisyonuna Atanacak Adaylar için Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde seçme sınavları yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, başvurular  09.07.2021-26.07.2021  tarihleri arasında Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. 

Sınava  çağrılacak  adaylara  yazılı  tebligat  yapılmayacak  olup  sınava  katılacak  adaylara ilişkin liste; sınav tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir.

Daha ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Devlet Hava Meydanları İşletmesiPersonel AlımıDHMİ
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