Develi’de 9 dönüm tarla satılacak

Develi Reşadiye Mah.de 9 dönüm tarla icradan satılıktır
Kayseri İl, Develi İlçe, 566 Ada, 30 Parsel, REŞADİYE Mahalle/Köy, Bozburun Mevkii, tarla niteliğindeki taşınmaz, T.C. Develi İcra Dairesi tarafından açık artırma usulü ile satılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 9.681 m2 yüzölçümlü tarla, 235.925 TL. kıymeti ile 7 Eylül 2021 günü saat 11.55-12.00 arası Develi Adliyesi İcra Müdür Odası Önü Develi KAYSERİ adresinde açık artırmaya sunulacak.
İlan ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler buradan ulaşabilir.
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