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DEVA’LI GENÇLERDEN ÖZGÜR BASIN ÇAĞRISI

11 Ocak 2022 Salı 11:40
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DEVA’LI GENÇLERDEN ÖZGÜR BASIN ÇAĞRISI

HABER: DİNÇER KARACALAR

DEVA Partisi İstanbul İl Gençlik Çalışmaları 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününe Silivri’den Dikkat çekti.

Silivri tabelası önünde gazetelerle poz veren Deva’lı gençler basının özgür olmasını ve hiçbir korku duyulmadan yapılması gerekliliğini Silivri’nin üzerine yapışan “fikir özgürlüğü suçluları” etiketine dikkat çekerek iletti.

İl Gençlik Başkanı Hakan Ulubey ise “ Basın bizim için çok önemli, gazetelerimiz va gazetecilerimizle özgür bir Türkiye hayal ediyor ve bu uğurda çalışıyoruz.” dedi.

Deva’lı gençlerin Twitter hesaplarında ise yaptıkları etkinliği “gazeteciler günü için gazetelerimizin bağımsızlığına, korkularına ve daha özgür olacakları günlere dikkat çekmek için Silivri’deyiz. Siz konuyu biliyorsunuz, İçimizdeki özgürlük ateşiyle bağlantılı olabilir.” diyerek duyurdular.

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