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Depremzedelere konut yapılacak bölgenin zemini sağlam

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, depremzedelere rezerv alan olarak konut yapılacak bölgenin zemininin sağlam olduğunu, aksi iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

23 Aralık 2020 Çarşamba 16:16
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Depremzedelere konut yapılacak bölgenin zemini sağlam

İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir'de yapılacak deprem konutları için belirlenen alanın aktif fay hattı üzerinde olduğu iddialarının asılsız olduğunu bildirdi. Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, bölgenin zemininin oldukça sağlam olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Bornova'nın kuzeyindeki kısımda rezerv alanının olduğu kesimlerde ve Şehir Hastanesi'nin olduğu yerde faylar, diri faylar sınıfı olarak değerlendirilen faylar değil. Buralarda yapılanma doğru. Hastanenin olduğu kesimler kuzey kesimleri. Evka- 4, Atatürk Mahallesi, bunlar İzmir'in en sağlam yerleri. Dolayısıyla Bornova fayının burada yarattığı herhangi bir tehlike yok" dedi.

Fay yasası üzerinde çalıştıklarını belirten Sözbilir, "Hangi fayları yapılaşmaya kapatacağız. Fayları yapılaşmaya kapatacağımız sınıfın içinde Bornova fayı yok. Çünkü bunlar, deprem üretme olasılığı olmayan faylar. Biz daha çok kırmızı renkli fayları özellikle bunların bile tümüne yapılaşmayla ilgili kısıtlama getirilmeyecek. Bunların içinde de deprem tekrarlama aralığına bakılacak. Son ürettiği depremden geçen süre kontrol edilecek. Bunu bilmeyen insanlar doğru olmayan yanlış haberlerle toplumu, devleti, kurum ve kuruluşları yanlış bir şekilde bilgilendiriyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İzmir Dokuz Eylül ÜniversitesiZeminDepremzedelerKonutProf. Dr. Hasan Sözbilir
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