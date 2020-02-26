Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Şampiyon triatloncu Uğurcan Özer'e olimpiyat öncesi büyük destek
Şampiyon triatloncu Uğurcan Özer'e olimpiyat...
'Süt Kardeşler'den kahkaha tufanı
'Süt Kardeşler'den kahkaha tufanı
Kelle paçaya ilgi arttı
Kelle paçaya ilgi arttı
Denizlispor'da Rodallega yine sustu
Denizlispor'da Rodallega yine sustu
İnşaatın temel kazısında bulunan Herakles lahdi, müzede sergileniyor
İnşaatın temel kazısında bulunan Herakles...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Deprem bölgesindeki çalışmalar sürüyor

İran'ın Hoy kentinde, sınıra yakın bir bölgede meydana gelen ve Van'ın Başkale ilçesinde yıkıma neden olan 5,9 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. 3 yaralının ise hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

26 Şubat 2020 Çarşamba 11:57
0 Okunma
Deprem bölgesindeki çalışmalar sürüyor

VAN - Türkiye- İran sınır hattında 23 Şubat günü meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, Van'ın Başkale ilçesinde Özpınar, Güvendik, Kaşkol ve Gelenler mahallelerinde yıkıma neden oldu. Depremde, 9 kişi hayatını kaybetti, 68 kişi de yaralandı. Başkale ve Van'daki hastanelerde tedaviye alınan yaralılardan 65'i taburcu edildi. 3 kişinin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.  

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, deprem bölgesinde Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden bir komisyonun hasar tespit çalışması yaptığı kaydedildi. Çalışmaların tamamlandığı Kaşkol Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin enkaz kaldırma çalışmalarına başlayacağı bildirildi. Gelenler Mahallesi'nde ise hasar tespit çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu, konteynerlerin kurulacağı alanların da belirlendiği kaydedildi. 

Valilik ayrıca şu ana kadar 40 bin kişilik yemek dağıtıldığını, günlük 18 bin kişilik yemek dağıtımının da sürdüğünü açıkladı. Bölgeye hayvanların barınması için de 829 çadır sevk edildiği, ayrıca bölgede şu anda 92 UMKE personeli, 8 doktorun görev yaptığı, 370 jandarma personeli ve kadın astsubayın da çadırlarda bulunan aileleri ziyaret edip piskososyal destek verdiği kaydedildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Deprem Bölgesindeki çalışmalar SürüyorVanBaşkale
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kalp krizinden ölen uzman onbaşıya gözyaşlı veda
Kalp krizinden ölen uzman onbaşıya gözyaşlı veda
PKK'YA AĞIR DARBE!
PKK'YA AĞIR DARBE!
Erdoğan: Yüzyüze bu görüşmeleri yapacağız
Erdoğan: Yüzyüze bu görüşmeleri yapacağız
Operasyonlar peş peşe geldi!
Operasyonlar peş peşe geldi!
Adana’da uyuşturucu operasyonu
Adana’da uyuşturucu operasyonu
Ankara'da çökme meydana gelen apartman boşaltıldı
Ankara'da çökme meydana gelen apartman boşaltıldı
Deprem bölgesinde yaralar sarılmaya çalışılıyor
Deprem bölgesinde yaralar sarılmaya çalışılıyor
Kadir Şeker için 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı
Kadir Şeker için 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı
ÇAYKUR'un alacağı 830 mevsimlik işçi için başvurular başladı
ÇAYKUR'un alacağı 830 mevsimlik işçi için başvurular başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı