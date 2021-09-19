Denizli Pamukkale'de 26 dönüm tarla satılacak

Denizli, Pamukkale, Karahayıt köyü, 202 ada, 6 parsel sayılı 26.267,55 m²'lik tapuda "tarla" vasıflı taşınmaz, Denizli 3. Sulh Hukuk Mah. Satış Memurluğu tarafından açık artırma usulüyle satılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, tarla 2.101.404 TL. kıymeti ile satışa sunulacak.
26 Ekim 2021 günü saat 11.00-11.05 arasında Denizli Adliyesi Zemin Kat Protokol Girişi 2 nolu odanın yanında düzenlenecek ihale ile ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
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