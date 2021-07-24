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Denizli Çameli’nde tarlalar satılacak

Denizli Çameli’nde çoklu tarla satışı yapılacak

24 Temmuz 2021 Cumartesi 08:50
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Denizli Çameli’nde tarlalar satılacak

Denizli, Çameli’nde 2.282 m2 tarla T.C. Çameli Sulh Hukuk Mah. Satış Memurluğu tarafından açık artırma usulü ile satılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 21.798,00 TL kıymeti ile satışa sunulacak tarlanın satışı 5 Ekim 2021 günü saat 11.15-11.20 arası Adliye Yazı İşleri Müdürlüğü odasında yapılacak.

Aynı gün ve aynı adreste 4.414 m2 tarla 29.320 TL. kıymeti ile saat 11.20-11.25 arasında, 2.804 m2 tarla 30.778 TL. kıymeti ile saat 11.25-11.30 arasında, 7.468 m2 tarla 48.394 TL. kymeti ile saat 11.30-11.35 arasında, 8.750 m2 tarla ise 56.700 TL. kıymeti ile saat 11.35-11.40 arasında satışa sunulacak.

İlan ile ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
DenizliÇameliTarla Satışı
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